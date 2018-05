«Au lieu de se dire bonjour, on dit: «Go! Jets! Go! » - Yan Dallaire

Il ne reste qu’une seule équipe canadienne parmi les formations qui bataillent pour l’obtention de la coupe Stanley : les Jets de Winnipeg. Et elle fait le bonheur de leurs partisans.

Yan Dallaire peut en témoigner. L’animateur originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui réside au Manitoba mesure l’engouement des amateurs de l’équipe des Prairies.

« C’est fantastique. Il se passe quelque chose que je n’ai jamais vécu, a précisé l’animateur d'Envol 91fm aux Amateurs de Sports. J’ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j’ai étudié à Québec, mais à cette époque, les Nordiques étaient déjà partis.

« J’étais ici quand les Jets sont revenus à Winnipeg, et là, on vient de passer à la deuxième ronde des séries. Une première dans l’histoire de nos Jets. Tout le monde est derrière les Jets. Il y a plein de drapeaux partout.

« Tout le monde se croise… Au lieu de se dire bonjour, on dit : « Go! Jets! Go! » Tout le monde en parle. C’est LE sujet de conversation. Je te dirais que ça ressemble beaucoup au Canadien, à Montréal, quand l’équipe est en séries. Il se passe quelque chose de phénoménal. »

