«Chaque fois que je monte sur le ring, ma vie est en danger» - Ulysse jr.

Si bien des amateurs de boxe attendent avec impatience le combat entre le Québécois Simon Kean et le Canadien Adam Braidwood, le 16 juin, à Shawinigan, la demi-finale qui mettra aux prises Yves Ulysse jr. face au Vénézuélien Ernesto Espana risque d’être fort relevée, elle aussi.

En studio avec Mario Langlois aux Amateurs de Sports, Ulysse jr. (15-1-0, 9 K.-O.) a parlé longuement de son cheminement, de ses victoires, de ses déboires et de son amitié avec Lucian Bute,

« On a des chutes dans notre vie. Mais ce sont des chutes qui nous apprennent à remonter. À devenir la personne de caractère que tu es. Chaque combat, je suis dans une bulle. J’ai une équipe avec laquelle je suis prêt à surmonter tous les défis.

« Sur le ring, à l’extérieur du ring, rien n’arrive pour rien. J’ai eu une opération au coude… Après mon retour après un an, j’ai eu ma première chute au tapis… J’ai perdu par décision récemment… Ce sont toutes des étapes dans le ring, mais hors du ring, ça fait des répercussions. C’est comme les canaliser et aller vers l’avant. »

Selon l’athlète, « la boxe c’est comme un vieux couple. Il y a des hauts et des bas. Chaque fois que je monte sur le ring, ma vie est en danger. Quelqu’un qui monte sur le ring (avec toi), il n’est pas là pour te caresser… Chaque fois que je monte sur le ring, j’ai une peur. Peur de ne pas déplaire à ma famille… J’ai un boxeur que je connais très bien qui est paralysé, ça fait plus que deux, trois ans. Je suis très craintif. Alors, je boxe pour ne pas me faire toucher. Et je gagne. Je reviens en un seul morceau à ma famille. »