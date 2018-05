Les Jets renversent les Predators à domicile

Les Jets de Winnipeg ont effacé un déficit de trois buts afin de l’emporter 7-4 face aux Predators de Nashville, mardi, ce qui leur permet de prendre les devants 2-1 dans leur demi-finale de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale.

Blake Wheeler (2e et 3e buts), Dustin Byfuglien (2e et 3e), Paul Statsny (3e), Jacob Trouba (2e) et Brandon Tanev (4e) ont touché la cible pour les Jets qui avaient vu les Predators prendre les devants 3-0 dès la première période.

Les buts de Mike Fisher (1er), P. K. Subban (2e) et Austin Watson (5e) semblaient avoir donné une confortable avance à la formation de Nashville, mais les Jets avaient créé l’égalité après seulement 5:29 minutes de jeu en deuxième période.

Le deuxième but du match de Byfuglien a même lancé l’équipe de Winnipeg en avant la fin de l’engagement, mais la 5e réussite des séries de Filip Forsberg a replacé les deux équipes à égalité à 7 :40 de la troisième période.

Le 1er but de Wheeler, inscrit en avantage numérique, a toutefois relancé les Jets qui n’ont jamais été inquiétés par la suite. Byfuglien, Statsny et Wheeler ont conclu la rencontre avec trois points chacun. Connor Hellebucyk a repoussé 26 rondelles, 12 de moins que Pekka Rinne.