Il a fallu dix manches aux Blue Jays 

MINNEAPOLIS - Kendrys Morales a cogné deux longues balles en plus d'atteindre les sentiers à ses cinq visites au marbre, incluant sur un but sur balle intentionnel en 10e manche, avant que les Blue Jays marquent deux points sur des mauvais lancers du releveur des Twins John Curtiss et se sauvent avec un gain de 7-4, mardi soir.

La relève des Blue Jays a été sans faille en n'accordant aucun point en cinq manches. Tyler Clippard (4-0) a mérité la victoire grâce à une solide neuvième manche. Roberto Osuna s'est chargé de protéger l'avance en fin de 10e manche pour obtenir le sauvetage, son 10e de la saison.

Pour les Twins, il s'agit d'une 11e défaite en 12 parties depuis leur retour d'un voyage éclair Porto Rico. Du côté des Blue Jays, cette victoire vient s'ajouter à une fiche de 14-0 lorsqu'ils mènent après huit manches.

Avant le match, les releveurs des Blue Jays de Toronto affichaient une moyenne de points mérités collective de 2,28. Le deuxième meilleur rendement du baseball majeur.

Eddie Rosario a donné la priorité aux Twins 4-3 en sixième manche avec un circuit bon pour deux points. Un ballon sacrifice de Kevin Pillar a toutefois ramené les deux équipes à égalité en huitième. Kevin Pillar, encore lui, a donné le ton à la 10e manche avec un double. Ses dix derniers coups sûrs ont tous été pour plus d'un but.

Un but sur balles intentionnel a été accordé à Kendrys Morales. Kevin Pillar a ensuite volé le troisième coussin et Morales l'a imité en prenant le deuxième but, une première depuis 2009.

Kevin Pillar a croisé le marbre sur un mauvais lancer de John Curtiss. Aledmys Diaz a poussé le coureur suppléant Gift Ngoepe au marbre sur un simple à l'avant-champ et Luke Maile a marqué à son tour sur un mauvais lancer de Matt Magill.

La soirée de trois coups sûrs de Kendrys Morales lui a permis de mettre fin à sa plus longue panne sèche en carrière, soit 0 en 21. Il a aussi pu rehausser sa moyenne à ,208.

«Je me sentais assez bien. Les choses n'allaient simplement pas de la façon dont j'aimerais qu'elles se passent, mais ma confiance a toujours été là», a commenté le frappeur désigné par l'entremise d'un interprète.