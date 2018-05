Raptors/Cavaliers: la première à LeBron (vidéo)

Après le match, DeRozan a reconnu avoir l'impression que son équipe a manqué une belle occasion de prendre l'avance dans la série.

«Sans aucun doute. Nous avons eu plusieurs chances de sceller la victoire. Nous étions incapables d'aller chercher un panier même si on a eu de bonnes chances. De toute façon, on n'aurait jamais dû arriver au point d'avoir besoin de ces paniers. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire lors du prochain match», a-t-il résumé.

L'entraîneur Dwane Casey croit simplement que son équipe est «meilleure que certaines de ces situations dans lesquelles (elle) se place». «Je peux faire mieux, a-t-il ajouté en prenant une partie du blâme. Je n'ai pas aimé certaines possessions qu'on a eu en fin de match. On peut tous être meilleur».

Les Raptors ont bousillé une avance de 14 points. Ils ont beaucoup nui à leur cause avec 14 revirements, huit de plus que les visiteurs.

Certains sourcillaient déjà de voir le club classé premier dans l'Est avoir besoin de six matches au premier tour, contre Washington. La pression sera forte lors du match numéro 2 contre Cleveland, jeudi à 18h00.