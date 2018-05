La Formule 1 roulera à Miami dès 2019

La Formule 1 a annoncé qu'elle prévoit organiser une course sur un circuit urbain à Miami dès 2019.

Les élus municipaux de Miami doivent voter la semaine prochaine sur un plan afin d'organiser une course de F1, car les dirigeants de la série songent depuis un bon moment déjà à le faire afin d'augmenter sa présence aux États-Unis. Il s'agirait d'une deuxième course aux États-Unis, après le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Et ce serait la quatrième en Amérique du Nord, après les Grands Prix du Canada à Montréal et du Mexique à Mexico.

Cette course a reçu l'appui du propriétaire des Dolphins de Miami Stephen Ross. Les détails financiers du projet de Miami ne sont toujours pas disponibles. Le Grand Prix des États-Unis à Austin reçoit environ 25 millions $US en taxes de l'État et du gouvernement fédéral afin d'organiser l'événement.

La proposition de la Commission municipale de Miami suggère une entente de 10 ans.