«Nos défenseurs jouent du bien meilleur hockey» - Martin Gélinas

L’entraîneur adjoint des Flames de Calgary, Martin Gélinas, admet que son équipe a connu des moments difficiles en début de saison. Or, il croit que ses joueurs ont trouvé ces derniers temps une formule qui risque de faire de la formation un adversaire bien plus coriace pour la deuxième moitié de la campagne de la Ligue nationale (LNH).

Depuis le début de la saison, les Flames ont une fiche de 13 victoires, 14 défaites et 7 revers en prolongation. En vertu de leurs 33 points, ils se classent au 7e rang de l’Association de l’Est, juste un point derrière les Canadiens.

«On a eu une période durant laquelle on donnait beaucoup trop de points à l’adversaire en début de saison, explique-t-il. Nos attaquants donnaient beaucoup trop de surnombres à l’autre équipe. Maintenant, on fait mieux à ce sujet. Du côté de notre défensive, les gars jouent de l’excellent hockey. On pense défensif en premier et les opportunités arrivent quand même.»

Évidemment, plus de stabilité au sein de la brigade défensive permet aux talentueux attaquants, comme Johnny Gaudreau et Sean Monahan, d’être plus créatifs.

«Ces gars-là vont toujours contribuer, mais quand ont est efficaces en mode défensif, tout repart plus facilement à l’attaque par la suite, affirme Gélinas. Notre troisième trio, incluant Mark Jankowski et Sam Bennet, connaît aussi de très bons moments à l’attaque.»

«L’organisation a été patiente à l’endroit de Mark Jankowski. Il a pris de la masse musculaire récemment et il joue très bien.»

Selon Martin Gélinas, le gardien Mike Smith apporte par ailleurs beaucoup de stabilité aux Flames cette année.