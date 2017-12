«Une année 2017 difficile pour les Canadiens» - Philippe Cantin

Aux portes de l’année 2018, on ne peut que souhaiter une meilleure deuxième moitié de saison aux joueurs des Canadiens de Montréal, car selon notre chroniqueur Philippe Cantin, 2017 a été l’année «des ambitions non réalisées» pour toute l'organisation du Tricolore.

«2017 a été une année difficile. Après des moments pénibles dans le passé, il y avait de l’espoir cette année. À l’arrivée de Claude Julien (en février 2017) au poste d’entraîneur-chef en remplacement de Michel Therrien, il y a eu une bouffée d’air frais. On a cru que l’équipe pouvait se relancer. On a pensé que les Canadiens pourraient avoir un beau parcours en séries éliminatoires. On a même vu le directeur général Marc Bergevin recommencer à sourire…

«Mais, les résultats escomptés dans les éliminatoires n’ont pas été atteints, a affirmé notre chroniqueur sportif. Les Rangers ont éliminé le Tricolore les Canadiens en six matchs, en première ronde, de manière relativement facile. Cela a fait mal à l’organisation. Ensuite, j’ai trouvé que la direction du club n’a pas assumé cette sortie hâtive. Au lieu de prendre acte des difficultés de l’équipe, on a cherché des excuses, en disant notamment que Hanrik Lundqvist avait été supérieur aux attentes.»

Par la suite, l’été s’est avéré une autre période difficile avec les pertes d’Andrei Markov et d’Alexander Radulov, selon Philippe Cantin.

Le début de saison «catastrophique» à l’automne n’a fait que confirmer qu’il existe de grandes failles au sein du Tricolore. «La direction a tendance à surévaluer ses joueurs et son personnel. Si tu n’améliores pas ton équipe, ça devient vite difficile dans la LNH.»

«Je pense que la déclaration de Marc Bergevin à l’effet que sa défensive s’était améliorée au cours de l’été continue de le hanter», a conclu Philippe Cantin.