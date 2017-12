Les Canadiens ont eu chaud, mais ils l’ont emporté 3-2 (vidéos)

Les Canadiens ont été en contrôle pendant presque tout le match mais l’avance de trois buts a semblé fondre comme neige au soleil dans la deuxième moitié de la troisième période.

Michael Ferland a d’abord marqué le premier but des Flames qui ont eu un regain d’énergie. Profitant d’une pénalité à Paul Byron avec moins de trois minutes à faire en troisième, les Flames ont retiré leur gardien au profit d’un sixième attaquant pour jouer à 6 contre 4.

Matthew Tkachuck a tiré avantage de la situation pour rétrécir l’écart à un seul but. Les dernières 90 secondes ont mis les nerfs de l’entraîneur Claude Julien à l’épreuve alors que les Flames s’acharnaient à mettre de la pression en territoire offensif.

Montréal a tenu le coup pour une deuxième victoire consécutive dans l’Ouest canadien.

Le quatrième trio des Canadiens a encore une fois volé la vedette : Byron Froese a marqué son premier but avec le Tricolore, tandis que Nicolas Deslauriers a inscrit son quatrième cette saison. Froese a aussi obtenu une aide sur le but de Deslauriers. Brendan Gallagher a complété la marque avec le but de la victoire.

Les Canadiens seront à Edmonton samedi soir pour y affronter les Oilers.

Le match sera présenté sur Cogeco Media à compter de 18h30 avec l’émission d’avant-match.

Artturi Lehkonen est de retour dans la formation des Canadiens. Il n’avait pas joué depuis le 11 novembre.

LE MATCH

1re période

Quelques secondes après que Carey Price eut cafouillé, Max Pacioretty entre par le centre dans le territoire des Flames, il bifurque vers la droite et déjoue Mike Smith d’un tir du poignet du cercle de mise au jeu. Après révision, le but est annulé pour cause de hors-jeu.

Sur un jeu initié par Byron Froese, Alex Galchenyuk de la ligne de but à la gauche du gardien des Flames passe la rondelle à Jordie Benn posté au milieu de la ligne bleue. Son tir frappé haut trompe Mike Smith 1-0 Canadiens.

Après révision, le but est finalement accordé à Byron Froese sur qui la rondelle a dévié.

Andrew Shaw a été puni pour obstruction sur le gardien mais le Tricolore ne donne rien au Flames pendant leur avantage numérique

FIN DE LA PREMIÈRE PÉRIODE: CANADIENS 1 - FLAMES 0

Tirs au but: Canadiens 11 - Flames 10

2e période

Byron Froese gagne sa bataille pour la rondelle dans le coin gauche, il dirige la rondelle vers le but. Nicolas Deslauriers s’amenait comme un train au filet pour faire dévier le disque derrière Mike Smith. 2-0 Canadiens

Les Canadiens auront 1:36 en avantage numérique en début de 3e période

FIN DE LA DEUXIÈME PÉRIODE: CANADIENS 2 - FLAMES 0

Tirs au but : Canadiens 13 (23) Flames 7 (17)

3e période

Artturi Lehkonen provoque un revirement en entrée de territoire des Flames. Il en fait profiter Brendan Gallagher qui marque sur le rebond de son propre tir, 3-0 Canadiens

Les Flames s’inscrivent au pointage : Michael Ferland profite du rebond d’un puissant tir de Michael Frolik qui a frappé le poteau, c’est maintenant 3-1 Canadiens

Les Flames profitent d'un avantage numérique avec moins de trois minutes en 3e période pour retirer leur gardien et jouer à 6 contre 4. La manoeuvre est profitable; seul devant Price, Matthew Tkachuk tire dans le faut du filet c'est 3-2 Canadiens

FIN DU MATCH: CANADIENS 3 - FLAMES 2

Tirs au but : Canadiens 12 (35) - Flames 6 (23)