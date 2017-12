Claude Julien fier de l’effort collectif

Ce ne sont pas seulement les deux points qui ont réjoui l’entraîneur des Canadiens Claude Julien à l’issue de la victoire de son équipe 3-2 contre les Flames à Calgary.

«J’ai aimé la façon dont on a joué ce soir, a-t-il dit. C’est certain qu’ils ont poussé fort à la fin, mais de notre côté on s’est bien replié. Notre jeu de transition était beaucoup mieux.»

Au dire de l’entraîneur la performance son équipe a été nettement supérieure à celles des récents matchs.

Évidemment il aurait été difficile de passer sous silence l’impact qu’a encore eu le quatrième trio dans le match contre les Flames, Byron Froese et Nicolas Deslauriers ayant marqué chacun un but.

Claude Julien n’est pas du tout surpris de leurs succès

«Ils travaillent de la bonne façon, a analysé le coach. Ils sont robustes le long des rampes, dans notre territoire ou dans le territoire adverse.»

Julien note que tous les trois gagnent régulièrement leurs batailles pour la possession de la rondelle, qu’ils font les bons jeux.

Artturi Lekkonen n’avait pas joué depuis le 11 novembre. Malgré quelques difficultés, Claude Julien s’est dit satisfait du rendement de son joueur finlandais.

«Il a fait un beau jeu sur le but de Gallagher (Brendan), a-t-il dit. On a revu le joueur intelligent qu’on a perdu pour trop longtemps.»

Comme un mantra, l’entraîneur des Canadiens n’a pas cessé de rappeler, récemment après les matchs, l’importance des batailles le long des rampes pour récupérer ou garder possession de la rondelle.

À Calgary, non seulement le quatrième trio a fait du bon travail, mais l’ensemble de l’équipe a bien travaillé dans ce sens.

«Collectivement on a été beaucoup mieux ce soir, a dit Claude Julien. Parce qu’on a joué de la bonne façon, on a été récompensé.»

Le retour au jeu d’Artturi Lehkonen forçait Julien à écarter un joueur de la formation : il a choisi de laisser de côté Charles Hudon qui jouait pourtant très bien.

«Ç’a été une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre, a-t-il admis. On a regardé ça de toutes les façons : c’est un jeune joueur qui s’est beaucoup amélioré et qui va continuer de s’améliorer. Il a une bonne attitude et il va être prêt quand on va faire appel à lui.»