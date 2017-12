Brad Marchand a inscrit un but et deux aides, Tuukka Rask a repoussé 30 tirs et les Bruins de Boston ont filé vers une quatrième victoire de suite, un gain de 3-1, samedi, face aux Red Wings de Detroit.

Patrice Bergeron a marqué les deux autres buts des Bruins, dont un dans un filet désert, tandis que David Pastrnak et David Backes ont récolté deux aides chacun.