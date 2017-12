Le voyage se termine sur une défaite

Après avoir remporté des victoires contre les Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary, le périple du Canadien dans l’Ouest s’est conclu avec un revers de 4-1, samedi, face aux Oilers d’Edmonton.

Le Tricolore (16-16-4, 36 points) n'a jamais vraiment inquiété les Oilers (17-17-2, 36 points) qui ont désormais une fiche de 6-2-0 à leurs huit derniers matchs.

Ryan Strome (7e but), Connor McDavid (14e), Milan Lucic (9e)et Jujhar Khaira (6e), dans un filet désert, ont inscrit les buts des Oilers. Andrew Shaw (9e) a évité le blanchissage pour le Canadien. Sans Antti Niemi, qui a fait face à 35 tirs, le revers aurait pu être bien plus cinglant.

Les partisans des Oilers ont vu McDavid être atteint au pied d'un tir frappé de Jeff Petry avec moins de trois minutes à faire au match. Après la rencontre, l'entraîneur Todd McLelan a révélé que les radiographies s'étaient avérées négatives.

Les joueurs du Canadien rentraient à Montréal après la rencontre et ils poursuivront leur série de matchs à l'étranger avec des rencontres contre les Hurricanes, à Raleigh (27 décembre), contre le Lightning (28), à Tampa, et contre les Panthers (30), à Sunrise.

Après la rencontre, Brett Lernout, qui a connu un match difficile, a été renvoyé au Rocket de Laval par le Canadien.

Le déroulement du match

Une ambiance du tonnerre prévalait dans le nouvel aréna des Oilers où les cris de « Let's go Oilers! » s'enchaînaient avec les « Go! Habs Go! »

Une belle percée de Brendan Gallagher d'entrée de jeu et de bons arrêts d'Antti Niemi face à des tirs pas commodes ont donné le ton. La deuxième chute du match de Brett Lernout a mené à une bonne occasion de marquer des Oilers, mais Niemi a résisté

Les Oilers ont ouvert la marque avec 6:11 à faire en première période. Ryan Strome a touché la cible après le bon travail de Jujhar Khaira et de Leon Draisaitl pour son 7e but de la saison.

Quelques minutes plus tard, une remise discutable de Gallagher à Jeff Petry a ramené les Oilers dans le territoire du Tricolore. Conor McDavid a fait payer l'erreur au Canadien et il a donné une avance de 2-0 à la formation d'Edmonton. Une pénalité à Joe Morrow en deuxième période a permis aux Oilers de tripler la mise, cette fois, par l'entremise de Milan Lucic, après un bel échange avec Draisaitl et McDavid.

Une pénalité aux Oilers a mené au seul but du Canadien. Lors de l'avantage numérique, Paul Byron a fait dévier un tir frappé de la pointe de Joe Morrow et la rondelle a touché Andrew Shaw au passage. Les Oilers ont contesté le but, estimant que Shaw avait fait de l'obstruction auprès de Cam Talbot, mais la reprise a maintenu la décision initiale.

Le Canadien n'a pas profité de l'occasion de réduire la marque quand les Oilers ont écopé d'une pénalité en début de troisième période et ces derniers ont confirmé leur victoire avec un but dans un filet désert.