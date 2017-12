Les Ravens sont toujours dans la course aux séries

BALTIMORE - Joe Flacco a cumulé 237 verges aériennes et deux passes de touché, Justin Tucker a réussi trois bottés de précisions et les Ravens de Baltimore ont fait un pas de plus vers les éliminatoires, samedi, l'emportant 23-16 face aux Colts d'Indianapolis.

Les Ravens (9-6) ont marqué lors de leurs deux premières poussées à l'attaque pour ensuite résister aux efforts des Colts (3-12), qui ont perdu six matches d'affilée.

L'équipe de John Harbaugh n'a pas provoqué de revirement, a marqué seulement deux touchés et les Colts ont presque forcé la tenue d'une prolongation.

« Ce n'était pas notre meilleur match », a avoué Harbaugh.

Les Ravens ont prévalu cinq fois depuis six matches. S'ils l'emportent le 31 décembre face aux Bengals, à Baltimore, ils auront leur place au premier tour des éliminatoires, dans l'Association américaine.

« Nous avons trouvé un moyen de gagner. Et c'est ce qui compte, c'est une victoire, a ajouté Harbaugh. La manière de le faire ne change rien. Il faut trouver un moyen de gagner dans cette ligue. »

Les Colts ont réduit l'écart à 16-13 au troisième quart, avant la passe de touché de quatre verges de Flacco à Maxx Williams, avec 8:40 à disputer au quatrième quart.

Anthony Walker a bloqué ce qui devait être un botté de dégagement des Ravens en fin de match; Indianapolis obtenait le ballon à la ligne de 27 adverse, avec 2:36 au cadran. Les Colts ont atteint la ligne de 10 mais n'ont pas soutiré de points, résultat d'un sac sur un troisième essai et d'une passe non complétée, à leur dernière occasion.

Depuis quatre matches, Flacco a réussi sept passes de touché et il a été victime d'une seule interception.

« J'aurais aimé atteindre la zone des buts une autre fois au moins, a admis Flacco. Ce n'est pas toujours tout beau. »

Chez les Colts, Jacoby Brissett a récolté 215 verges aériennes, dont une passe de touché de 14 verges à Frank Gore. Ce dernier a recueilli 68 verges par la course, mais la palme à ce niveau est allée à T.Y. Hilton, avec 100 verges de réception. Adam Vinatieri a obtenu trois placements.

« Nous avions l'opportunité de remporter ce match, a avoué Brissett. Nous n'avons simplement pas effectué notre travail .»