«Le demi-match, ce n'est pas assez bon pour gagner» - Claude Julien

Le Canadien de Montréal n’a pu remporter un troisième match d’affilée contre une équipe de l’Ouest canadien et la raison principale pour expliquer ce revers était évidente pour Claude Julien.

« J’ai aimé la façon dont on a commencé le voyage à Vancouver, a dit l’entraîneur. À Calgary, un bon match, hier… Ce soir, le demi-match, ce n’est pas assez bon pour gagner ici. »

Il est normal qu’une équipe peine quand elle dispute deux matchs en deux soirs. Mais curieusement, c’est en début de rencontre que le Tricolore semblait manquer d’essence.

« On n’a pas été bons dans la première moitié (du match), a confirmé Julien. On ne semblait pas aussi alerte dans la première moitié. Des petites choses qui nous ont coûté des buts. Nous avons été beaucoup mieux en deuxième moitié. »

S.il n’a accordé qu’un but en avantage numérique, le Canadien a sérieusement été débordé par les Oilers dans de telles situations.

« En désavantage numérique, on a besoin d’être bien meilleurs. Ça va prendre un peu plus d’effort et d’implication. Mais c’était notre deuxième match en moins de 24 heures et la façon dont a joué en deuxième moitié, c’était encourageant. J’ai vu de l’émotion. Il faut continuer dans cette direction. »

Et Julien a souligné l’excellent travail du gardien Antti Niemi dans les circonstances.

« On a eu assez de chances pour marquer plus qu’un but et (Antti) Niemi a été excellent. Il nous a donné toutes les chances au monde pour rester dans le match. C’est dommage qu’on n’ait pas pu lui donner la victoire. »

Sentiment partagé par Brendan Gallagher.

« Niemi a été incroyable, a dit Gallagher. Il a effectué des arrêts-clés. Nous devions prendre des risques à l'avant et il a été en mesure de nous protéger. »

« Je veux gagner, a résumé Niemi. C'est mon objectif et je suis satisfait de mon jeu. J'ai bien réagi. »

« Nous devons produire en attaque, a pour sa part noté le capitaine Max Pacioretty. Nous avons eu nos chances, mais il faut attaquer avec plus de constance. »