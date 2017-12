Un retour convaincant pour Auston Matthews

NEW YORK - De retour dans la formation après avoir été victime d'une commotion cérébrale, Auston Matthews a obtenu un but et une mention d'assistance pour aider les Maple Leafs de Toronto à battre les Rangers de New York 3-2, samedi.

Matthews a été tenu de rater les six derniers matchs de son équipe. Le premier choix au repêchage de 2016 a usé de son talent tout près de l'enclave pour permettre aux Maple Leafs de prendre les devants 3-1 à 11:22 de la deuxième période. Zach Hyman et William Nylander se sont faits complices de Matthews sur la séquence.

Nylander et Ron Hainsey ont également fait bouger les cordages du côté des Maple Leafs, tandis que Frederik Anderson a bloqué 30 tirs.

Jimmy Vesey et J.T. Miller ont touché la cible pour les Rangers et Henrik Lundqvist a repoussé 24 rondelles. Il s'agissait seulement de la troisième défaite des Rangers au Madison Square Garden à ses 15 dernières rencontres.

Les Rangers semblaient avoir créé l'égalité à 12:09 de la troisième période. Michael Grabner a déjoué Andersen d'un tir entre les jambières. Le but a cependant été contesté par l'entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock, et la reprise vidéo a confirmé que Kevin Hayes était hors-jeu sur la séquence.

Ducks 4 Penguins 0

À Pittsburgh, John Gibson a repoussé 29 tirs pour récolter son premier blanchissage de la saison et les Ducks d'Anaheim ont écrasé les Penguins 4-0.

Gibson, originaire de Pittsburgh, a muselé les champions en titre et a obtenu le 13e blanchissage de sa carrière. Rickard Rakell, Andrew Cogliano, Ondrej Kase et Cam Fowler ont touché la cible pour les Ducks, qui ont terminé leur séquence de six matchs à l'étranger sur une belle note.

Le gardien des Penguins Matt Murray a accordé trois buts en 13 tirs avant d'être remplacé suite au but de Cogliano tôt en deuxième période. L'équipe de Mike Sullivan a encaissé cinq revers lors de ses sept dernières rencontres et a glissé à l'avant-dernier rang de la section Métropolitaine.

Les Penguins tentent de devenir la première équipe depuis 30 ans à remporter une troisième Coupe Stanley d'affilée, mais ont eu beaucoup de difficulté à être constants depuis le début de la campagne.

Panthers 1 Sénateurs 0

À Sunrise, James Reimer a stoppé 38 tirs et il a inscrit un premier jeu blanc cette saison, aidant les Panthers de la Floride à s'imposer 1 à 0 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa.

Reimer en était à un neuvième départ d'affilée, un deuxième en deux soirs. Jeudi, il a contribué à la victoire de 4-2 face au Wild du Minnesota.

Jonathan Huberdeau a marqué son 12e but de la saison pour les Panthers, qui ont gagné leurs trois derniers matches.

Mike Condon a fait 37 arrêts, n'étant déjoué que par le tir haut de Huberdeau, à 1:36 au deuxième vingt. Les Sénateurs perdaient un troisième match d'affilée.

Golden Knights 3 Capitals 0

À Las Vegas, Marc-Andre Fleury a repoussé les 26 rondelles dirigées vers lui, réalisant son premier jeu blanc de la campagne, et les Golden Knights ont enfilé l'aiguille à trois reprises en première période pour défaire les Capitals de Washington 3-0, samedi soir.

Fleury a été parfait à son 699e match en carrière dans la LNH et à son huitième départ depuis qu'il a été sélectionné par les Golden Knights lors du repêchage d'expansion l'été dernier.

Alex Tuch et Oscar Lindberg ont également touché la cible au premier engagement pour les Golden Knights, qui affichent un dossier de 4-0-1 lors de sa séquence de matchs à domicile. La troupe de Gerard Gallant a obtenu un point lors de ses neuf dernières rencontres.

Les Capitals présentaient un dossier de 4-0-1 avant la rencontre, mais les hommes de Barry Trotz ont encaissé un second revers en autant de matchs.

La formation de Washington n'avait pas été blanchie depuis leur défaite de 2-0 aux mains des Maple Leafs de Toronto le 17 octobre.