CHARLOTTE, N.C. - Cam Newton a réussi une course de deux verges pour un touché alors qu'il ne restait que 35 secondes à écouler et les Panthers de la Caroline ont eu le meilleur 22-19 contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche.

Les Panthers (11-4) ont tiré de l'arrière pendant la majorité de la deuxième demie, mais Newton a orchestré une poussée de 59 verges dans les dernières minutes du match avant de franchir la zone des buts. La séquence aurait toutefois pu être désastreuse. Newton a échappé la remise de son centre, mais il a récupéré le ballon avant d'inscrire le majeur victorieux.

Les Panthers se sont du même coup assurés d'une place en séries dans l'Association Nationale. Ils peuvent également remporter le titre de la section Sud la semaine prochaine, en battant les Falcons d'Atlanta et avec l'aide d'une défaite des Saints de La Nouvelle-Orléans.

CHICAGO - Jordan Howard a réussi deux touchés au sol et les Bears de Chicago ont eu raison des Browns de Cleveland 20-3, dimanche.

Sa percée de 16 verges a donné les devants 12-3 aux Bears (5-10), au début du troisième quart. À la fin du premier quart, il avait franchi les deux verges le séparant de la zone des buts.

Benny Cunningham a réussi un attrapé de 40 verges pour Chicago, qui a aussi profité d'une course de touché de quatre verges de Mitch Trubisky. Ce dernier a obtenu 193 verges aériennes.

CINCINNATI - Manquant nettement de conviction pour un club dans leur situation, les Lions ont été battus 26-17 par les Bengals de Cincinnati, dimanche, ce qui met fin aux espoirs de Detroit de se faufiler en éliminatoires.

Pour espérer en faire partie, les Lions (8-7) devaient l'emporter et compter sur l'aide de quelques équipes pour des résultats favorables.

Les Bengals (6-9) mettaient fin à une série de trois défaites. Les Lions avaient gagné leurs deux dernières rencontres, mais ils sont tombés à plat quand ils pouvaient difficilement se le permettre.

East Rutherford, New Jersey. – Philip Rivers a réussi une passe de touchée et les Chargers de Los Angeles ont vaincu les Jets de New York 14-7, dimanche.

Les Chargers ont couronné le tout d’un touché par la course de Melvin Gordon.

Rivers a récolté 290 verges de passes, tandis que Gordon a obtenu 81 verges au sol.

FOXBOROUGH, Mass. - Tom Brady a lancé deux passes de touché et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont fait un pas de plus vers l'avantage du terrain pendant toute la durée des séries de l'Association Américaine en battant les Bills de Buffalo 37-16, dimanche.

Dion Lewis a capté une passe de touché et il a parcouru quatre verges au sol pour un autre majeur. Il a porté le ballon 24 fois pour des gains de 129 verges, un sommet en carrière dans la NFL. Il s'agissait seulement de son deuxième match de plus de 100 verges au sol en carrière. Mike Gillislee a ajouté un touché sur une course d'une verge.

Les Patriots (12-3) pourraient s'assurer d'une semaine de congé si les Steelers de Pittsburgh ou les Jaguars de Jacksonville s'inclinent. Si les deux équipes perdent, les Patriots hériteraient de l'avantage du terrain pour toute la durée des séries.

GLENDALE, Ariz. - Drew Stanton a réussi deux passe de touché et les Cardinals de l'Arizona ont dominé les Giants de l'Arizona 23-0, dimanche.

Les passes payantes de Stanton ont rejoint Larry Fitzgerald et John Brown sur 13 et 15 verges, respectivement.

Stanton a récolté 209 verges de passes, tandis que Fitzgerald a obtenu 119 verges de réceptions.

KANSAS CITY, Mo. - Les Chiefs de Kansas City n'ont rien donné aux Dolphins de Miami en deuxième demie, signant un gain de 29-13, dimanche après-midi, pour s'assurer du titre de la section Ouest de l'Association Américaine.

Les Chiefs (9-6) ont gagné leurs trois dernières parties après avoir subi six défaites en sept matchs. Ils ont été couronnés champions de la section Ouest de l'Américaine pour une deuxième fois consécutive et ils prendront part aux séries pour une troisième année de suite.

En avance 20-13 après 30 minutes de jeu, les Chiefs ont blanchi les Dolphins en deuxième demie. Le quart Alex Smith a vu 25 de ses 39 passes être captées, dont une dans la zone des buts à Travis Kelce. Il a enregistré des gains aériens de 304 verges.

LANDOVER, Md. - Kirk Cousins a lancé trois passes de touché, dont deux longues, et les Redskins de Washington ont défait les Broncos de Denver 27-11, dimanche après-midi, dans un duel impliquant deux formations déjà écartées des séries.

Cousins a complété 19 de ses 37 passes pour des gains aériens de 299 verges. Il a repéré Jamison Crowder, Josh Doctson et Vernon Davis dans la zone des buts, mais il a aussi été victime d'une interception.

Les Redskins (7-8) se sont mis en marche au deuxième quart et ils ont inscrit 27 points sans riposte après que leurs adversaires eurent pris les devants 3-0 après le premier quart.

NASHVILLE - Jared Goff a réussi une passe de touché de 14 verges à Cooper Kupp avec 11:51 à jouer au dernier quart, dimanche, guidant les Rams de Los Angeles vers un gain de 27-23 face aux Titans du Tennessee.

Pour les Rams (11-4), il en résulte un premier championnat de section depuis 2003. Le club a perdu une seule fois à ses cinq derniers matches.

Avec deux touchés de plus, Todd Gurley a bonifié sa candidature pour le titre de joueur le plus utile, contribuant 118 verges au sol et 158 verges de réception.

NOUVELLE-ORLÉANS - Drew Brees a rejoint Peyton Manning et Brett Favre parmi les quarts comptant 70 000 verges de passes ou plus, dimanche, alors que les Saints de La Nouvelle-Orléans ont battu les Falcons d'Atlanta, 23 à 13.

Le gain assure les Saints (11-4) d'une place en éliminatoires, après une absence de quatre ans. L'équipe va conclure la saison régulière en rendant visite aux Buccaneers de Tampa Bay, dimanche prochain.

Les Falcons (9-6) ne peuvent plus être couronnés dans leur section, mais ils peuvent atteindre les éliminatoires en battant les Panthers de la Caroline dimanche prochain, à Atlanta.

SANTA CLARA, Calif. - Jimmy Garoppolo a lancé deux passes de touché et il en a inscrit un autre au sol contre une des meilleures défensives de la NFL et les 49ers de San Francisco ont signé une quatrième victoire de suite en battant les Jaguars de Jacksonville 44-33, dimanche.

Les Jaguars (10-5) n'ont pas tout perdu aujourd'hui, car ils ont remporté un premier titre de section depuis 1999 quand les Titans du Tennessee ont baissé pavillon contre les Rams de Los Angeles.

La défaite des Jaguars a cependant diminué leurs espoirs d'avoir une semaine de congé en séries. Ils devront gagner la semaine prochaine tout en souhaitant que les Steelers de Pittsburgh perdent leurs deux prochaines parties.

