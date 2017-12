Commotion: Matthews soutenu par les Maple Leafs

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a raté six matchs de son équipe en raison des symptômes d’une commotion cérébrale. Supportée par la direction des Maple Leafs, la vedette aurait tenu à expliquer aux médias la raison de son absence.

L'étoile des Maple Leafs a effectué un retour au jeu samedi soir, contre les Rangers de New York. Peu de temps avant le match, Matthews a parlé ouvertement de cette commotion cérébrale subie au cours d'un match contre les penguins de Pittsburgh.

Le sujet des commotions cérébrales, bien qu’il soit très problématique, continue d’indisposer l’état-major de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de plusieurs équipes. Bien qu'une multitude d'études scientifiques confirment qu’il existe des liens entre les coups à la tête et la dégénérescence du cerveau, les dirigeants du circuit Bettman préfèrent minimiser, voire nier ces informations… Certains journalistes, dont Martin Leclerc de Radio-Canada, ont avancé que cette approche visait d'abord à protéger ses intérêts financiers et commerciaux.

Auston Matthews, lui, aurait néanmoins obtenu le soutien des Maple Leafs quand il a indiqué à la direction qu’il tenait à dire la vérité à propos de sa blessure.

C’est du moins ce qu’a rapporté le journaliste de Sportsnet Mike Johnston.

La formation torontoise avait préalablement justifié son absence du jeu par la description vaseuse suivante : «blessure au haut du corps».

La commotion de Matthews lui a été infligée lors d’une collision accidentelle avec son coéquipier Morgan Rielly.

L'entraîneur-chef des Leafs, Mike Babcock, a confirmé la nouvelle samedi matin.

Il avait également raté quatre matchs en novembre avec ce que l'équipe avait qualifié d'une «blessure au haut du corps».

En 26 matchs cette saison, Matthews a inscrit 13 buts et 13 aides. Ses 26 points le classent au premier rang des marqueurs de l'équipe.