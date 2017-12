Max Pacioretty toujours seul sur une île?

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) profitent de quelques jours de repos durant la traditionnelle pause du temps des Fêtes. Du côté des Canadiens de Montréal, toutefois, il est à parier que ce moment de répit sera une occasion pour certains athlètes de ruminer cette mi-saison de misère qui va se terminer très bientôt. Le capitaine Max Pacioretty, est certainement le plus tenaillé d'entre tous.

Le Tricolore est classé au 12e rang de l’Association de l’Est, en vertu de ses 36 points. La formation montréalaise a passablement déçu ses amateurs depuis le début de la campagne 2017-2018. L’équipe a connu une première moitié de saison désastreuse avec seulement 10 victoires à leurs 25 premières parties.

À partir de novembre, les hommes de l’entraîneur-chef Claude Julien ont fait un peu mieux, et ont réussi à s’en tirer avec une fiche de ,500 (16-16-4) avant le congé de Noël. Bien entendu, ce n’est rien pour se péter les bretelles. Le Tricolore se situe au 24e rang de la LNH, à égalité avec les Oilers d’Edmonton, qui sont s’avèrent certainement l’équipe la plus décevante de la saison.

Une attaque peu convaincante

En plus d’avoir une défensive poreuse et chancelante, les Canadiens de Montréal ont peiné à marquer des buts au cours des 36 rencontres disputées jusqu’à aujourd’hui. Ils ont accordé 114 filets à l’adversaire, tandis qu’ils n’ont compté que 98 buts. Cela résulte en un différentiel de -16. Seulement les Red Wings (-17), les Sénateurs (-22), les Canucks (-23), les Sabres (-42) et les médiocres Coyotes (-48) ont une pire statistique à ce chapitre.

Au plan individuel, Max Pacioretty est certainement un joueur qui influe sur les performances des Canadiens cette année. Rappelons qu’à la fin octobre, le capitaine du Tricolore avait tenu des propos assez dramatiques :

«Je suis inquiet de ma production, les buts n'arrivent pas pour notre équipe et je vais en assumer l'entière responsabilité, avait-il affirmé avant un match opposant les Canadiens aux Ducks d’Anaheim. Je pense vraiment beaucoup trop sur la glace. J'ai l'impression de patiner dans la boue, d'être seul sur une île.»

Deux mois plus tard, on ne peut pas dire que la situation s’est améliorée pour lui. À vrai dire, elle s’est empirée en décembre en ce qui concerne ses statistiques personnelles. Seul petit réconfort pour le capitaine, son équipe joue un peu mieux, comme en font foi les huit gains en 15 matchs en novembre.

8 buts

En 36 rencontres, Pacioretty n’a marqué que huit fois en 140 tirs au but. Fait à noter, il n’a inscrit aucun but en décembre. L’Américain de 29 ans n'a pas touché le fond du filet à ses neuf dernières parties.

Dans le même mois l’an passé, il avait inscrit 10 filets. Une énorme différence. Certes, il lui reste trois matchs à jouer après Noël (contre les Hurricanes le 27 décembre, le Lighting le 28 décembre et les Panthers le 30 décembre), mais de toute évidence il n’amassera pas 10 buts en trois matchs. À moins d’un miracle!

Sans conteste, la saison 2017-2018 est jusqu’à présent très pénible pour Max Pacioretty, reconnu dans la LNH pour ses talents de marqueur.

5 buts

Quant à Jonathan Drouin, on ne peut pas dire qu’il a cassé la baraque depuis son arrivée à Montréal. Il a amassé 5 buts et 13 mentions d’aide en 31 matchs. Il n'a aucun but à ses six derniers affrontements.

Le seul joueur qui se démarque cette saison chez le Tricolore à propos des buts marqués est Brendan Gallagher, qui a inscrit 14 buts en 36 matchs. Il est suivi de Paul Byron (10 buts) et d’Andrew Shaw (8 buts).

Est-ce normal que Phillip Danault se classe au sommet des pointeurs du Tricolore avec 21 points (7 buts et 14 mentions d’Aide) ? Il y a définitivement matière à réflexion pour Max Pacioretty durant la pause de Noël.

8,7 %

D’autant plus que les chances de son équipe de participer aux séries éliminatoires sont très minces. Le site internet Sports Club Stats évalue à 8,7 % les possibilités pour le Tricolore de participer à la «vraie» saison de la LNH.

À titre comparatif, l’équipe d’expansion du circuit Bettman, les Golden Knights de Las Vegas, aurait 98,5 % des chances de faire partie des séries éliminatoires au printemps.