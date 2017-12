Knights de Las Vegas: la grosse surprise de l'année dans la LNH

Certes, le Lightning de Tampa Bay trône au sommet de la Ligue nationale de hockey (LNH). Or, la puissante formation de la Floride est talonnée de près par l'équipe des Golden Knights de Las Vegas, qui s’avère sans aucun doute la grosse surprise de l’année dans le circuit Bettman.

Contre toute attente, les Golden Knights sont classés au premier rang de l'Association de l'Ouest, à la pause de Noël. On n’a jamais vu une équipe d’expansion réussir un tel exploit dans l’histoire de la LNH. Force est d'admettre que les nouvelles règles de la LNH à propos de la constitution d’une équipe d’expansion ont été favorables pour le propriétaire William Foley.

À titre comparatif, les nouveaux Sénateurs d'Ottawa avaient cumulé 24 points en 84 rencontres, il y a 25 ans. Une autre équipe d'expansion, le Lightning de Tampa Bay de Terry Crisp avait dû se contenter de 53 points (23-54-7) en 1992-1993.

Un bon équilibre

Même si quatre gardiens de but ont dû se partager le travail en raison de la blessure de Marc-André Fleury, les hommes de Gerard Gallant composent l’une des meilleures formations du circuit Bettman. En 37 matchs, ils ont amassé 48 points. Les Golden Knights (23-9-2) suivent de près le Lightning au classement général de la Ligue. Ils sont à égalité avec les Kings de Los Angeles et les Blues de St. Louis, qui ont aussi 48 points.

L’équipe de Las Vegas a même récemment battu celle de Tampa Bay, le 19 décembre, par la marque de 4 à 3. Le 23 décembre, elle a aussi défait les Capitals de Washington par la marque de 3-0. La bande de Alex Ovechkin est pourtant une autre puissance du circuit Bettman.

La fameuse «profondeur» des Golden Knights impressionne plusieurs observateurs. En vertu des 119 buts comptés contre l’adversaire et des 100 filets que les Knights ont accordés, l’équipe a un différentiel de +19. Une statistique comparable à celle des Blues de St. Louis et des Maple Leafs de Toronto, deux des meilleures formations de la LNH. Seul le Lightning, avec son différentiel de +46, fait bande à part à ce chapitre.

Six attaquants des Golden Knights ont amassé au-delà de 20 points : Jonathan Marchessault (12 buts et 20 mentions d’aide), William Karlsson (16 buts et 12 mentions d’aide), James Neal (17 buts et 10 mentions d’aide), David Perron (7 buts et 20 mentions d’aide), Reilly Smith (9 buts et 17 mentions d’aide), puis Erik Haula (13 buts et 11 mentions d’aide).

Mentionnons que ces six joueurs ont individuellement plus de points que le meilleur pointeur des Canadiens, Phillip Danault, qui en a amassé 21 (7 buts et 14 mentions d’aide) en 36 parties. En plus, aucun des joueurs des Knights n’a disputé autant de matchs que l’attaquant du Tricolore.

Fleury, Subban et les autres

Autre statistique réjouissante pour Las Vegas : le gardien substitut Malcolm Subban a remporté 8 de ses dix matchs disputés cet automne. Il a accordé en moyenne 2,3 buts à l’adversaire. Son pourcentage d’arrêt est également très satisfaisant. Même quand la malédiction s’est abattue sur les trois gardiens de Las Vegas (incluant le Suédois Oscar Dansk), Maxime Lagacé, des Wolves de Chicago dans la Ligue américaine, a réussi à éviter la catastrophe. Le jeune Québécois (6-6-1) de 24 ans s’est avéré une solution d’urgence inespérée.

Cela dit, les succès des Knights sont aussi attribuables aux excellentes performances de son gardien numéro un, Marc-André Fleury (6 victoires, 1 défaite, un revers en prolongation) qui a un impressionnant taux d’efficacité de ,938 et une moyenne de but alloué de 1,97. Tenu à l’écart du jeu entre le 13 octobre et le 10 décembre en raison des symptômes d’une commotion cérébrale, il serait le cœur des Golden Gnights, selon David Perron. Gerard Gallant a également été très élogieux à l’endroit de l’ancien cerbère des Penguins de Pittsburgh. Pour cause, le Québécois n’a perdu qu’une fois en temps réglementaire cette saison.

En définitive, les Golden Knights ont déjoué tous les pronostics. Outre les Devils du New Jersey, qui étonnent avec leur fiche de 21 victoires, 9 défaites et 5 revers en prolongation (47 points), la formation du Nevada est LA surprise de la première moitié de la saison 2017-18.