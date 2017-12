CMJ 2018 : le Canada l'emporte 4 à 2 contre la Finlande

Le Canada a entrepris sur une bonne note son parcours au Championnat mondial de hockey junior, mardi, en l'emportant 4 à 2 face à la Finlande.

Boris Katchouk et Taylor Raddysh ont tous deux inscrit une but et récolté une mention d'aide pour le Canada. Drake Batherson et Sam Steel ont complété. Le défenseur du Canadien de Montréal Victor Mete a été désigné joueur par excellence de la rencontre à la suite d'une performance inspirée. Le gardien Carter Hart a réussi 29 arrêts.

« Nous sommes heureux d'avoir commencé le tournoi avec une victoire contre une bonne équipe, a affirmé l'entraîneur-chef du Canada, Dominique Ducharme. Mais nous savons aussi que nous pouvons faire encore mieux.

« C'était le premier match du tournoi et je crois que les gars étaient un peu nerveux, qu'ils avaient hâte que ça commence. Vous brûlez beaucoup d'énergie dans un contexte comme celui-là. »

Aleksi Heponiemi et Henri Jokiharju ont répliqué pour la Finlande. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 28 rondelles.

But controversé

Katchouk a lancé les représentants canadiens en avant en inscrivant le premier filet de la compétition pour son équipe.

« Pourchasser les rondelles est quelque chose sur quoi je travaille beaucoup, a raconté Katchouk. Quand vous volez des rondelles et que vous les récupérez, vous allez provoquer de bonnes choses à l'attaque. »

Cependant, Katchouk a déplacé le filet finlandais avant que la rondelle ne franchisse la ligne des buts, au grand désarroi de l'entraîneur Jussi Ahokas, qui a contesté le but. Après une longue révision vidéo, les arbitres ont décidé d'accorder le but.

« L'arbitre avait accordé le but lors de sa décision initiale et je pense que c'était difficile de renverser la décision, a dit Katchouk. La rondelle était déjà en mouvement et elle se dirigeait vers le but. »

Sam Steel a ensuite profité d’un avantage numérique pour doubler l'avance des siens, 27 secondes plus tard. Les Finlandais ont toutefois réduit l’écart à un seul but lorsqu’Aleksi Heponiemi a récupéré un retour devant le filet de Carter Hart.

Une montée spectaculaire de Mete en fin de période a toutefois permis à Batherson de marquer le troisième but des siens, à la suite d'un tir à la réception.

En milieu de deuxième période, lors d'un avantage numérique, Henri Jokiharju a déjoué Hart afin de porte le score à 3-2. Le Canada a toutefois répliqué quelques minutes plus tard avec un tir anodin de Raddysh que le gardien finlandais n'a pu maîtriser.