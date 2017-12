James Harrison: des Steelers aux Patriots

FOXBOROUGH, Mass. - L'ancien secondeur des Steelers de Pittsburgh James Harrison s'est rapidement déniché une nouvelle équipe, lui qui a signé un contrat avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

L'équipe a confirmé la nouvelle, mardi.

Âgé de 39 ans, Harrison avait été libéré par les Steelers le 23 décembre après avoir participé à seulement cinq matchs en 2017.

Harrison avait pris sa retraite en 2013, après 11 saisons avec les Steelers et une autre avec les Bengals de Cincinnati. Il était rapidement revenu au jeu en 2014 avec les Steelers, qui étaient frappés par une vague de blessures chez leurs secondeurs.

En 192 matchs dans la NFL, Harrison a réussi 516 plaqués, 82,5 sacs et huit interceptions. Il a aussi provoqué 33 échappés et en a récupéré neuf. Harrison a également participé à 19 matchs éliminatoires et a aidé les Steelers à gagner deux fois le Super Bowl.

Il a été invité à cinq reprises au Pro Bowl.

Pour faire une place à Harrison dans leur formation, les Patriots ont libéré le secondeur Trevor Reilly.