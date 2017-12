Un mois crucial à venir pour le Canadien

À la veille de leur retour au jeu après la pause de Noël, les joueurs du Canadien de Montréal savent déjà que le mois de janvier risque d’être celui qui va décider de leur participation ou non aux séries éliminatoires du printemps.

Le Canadien (16-16-4) a présentement 36 points au classement après 36 matchs de disputés. Une moyenne de .500 pour ce qui est des points amassés, donc, vu que les défaites en prolongation ou en fusillade permettent à une équipe d’inscrire un point au classement. Mais au fond, le Tricolore a remporté 16 victoires et subi 20 défaites.

L’équipe de Claude Julien peut se classer pour les éliminatoires de deux façons. L’une d’elle est de terminer parmi les trois premiers de la section Atlantique. Pour y arriver, le Canadien doit devancer les Bruins de Boston (19-10-5) qui occupent actuellement le 3e rang de la section avec 43 points, soit 7 de plus que le Bleu-blanc-rouge.

L’équipe de Boston a néanmoins deux matchs en mains. Le Tricolore affrontera trois fois les Bruins du 13 au 20 janvier. On aura une bonne idée des chances du Canadien de rejoindre ses vieux rivaux à ce moment.

L’autre option, c’est de terminer parmi les deux équipes repêchées de l’Association de l’est. Dans les faits, le Canadien accuse un retard moindre, puise que les Rangers de New York (19-13-4) et les Islanders de New York (19-13-4), qui occupent les 7e et 8e rangs, totalisent 42 points.

Sauf que trois formations s’interposent entre le Canadien et les deux équipes de New York : les Hurricanes de la Caroline (16-12-7, 39 points), les Penguins de Pittsburgh (18-16-3, 39 points) et les Flyers de Philadelphie (15-13-8, 38 points). Du nombre, seuls les Penguins ont disputé un match de plus que le Tricolore.

Bref, ça ne s'annonce pas facile et il n’y a pas de marge d’erreur d'ici à la pause du match des étoiles, le 27 janvier.

Martin McGuire et Jérémie Rainville en parlent aux Amateurs de Sports...