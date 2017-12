Bilan Impact 2017 : «Ils ont eu un retard à l’allumage»

Une neuvième place au classement, une exclusion des séries, la retraite de Patrice Bernier, le départ de Mauro Biello et l’échange de Laurent Ciman : quand on scrute la saison 2017 de l’Impact de Montréal, même l’amateur le plus optimiste aura du mal à trouver des occasions de se réjouir.

Pour l’analyste Vincent Destouches, on pourrait résumer la saison en une phrase : « On vous l’avait dit. »

Selon ce dernier, la plupart des partisans – et certains observateurs – ont quand même fait preuve d’un peu d’optimisme au début de la saison. L’Impact avait quand même participé à la finale de la section est en 2016 et la formation « avait la même base. La même colonne vertébrale. »

« Ça pouvait aller dans deux sens, et là, ça a été dans le sens le plus négatif qui soit. On a critiqué l’inaction du club durant la saison morte et l’Impact n’a pas cherché à s’améliorer. Contrairement à Toronto qui a fait une bien meilleure lecture. Il fallait être proactif. »

« Ils ont eu la naïveté de croire que le visage qu’on a vu de l’Impact en séries éliminatoires (en 2016), c’était le vrai visage. »

Parmi les surprises de l’analyste, il y a l’arrivée de jeunes joueurs comme Anthony Jackson-Hamel et Balou Jean-Yves Tabla. Parmi les déceptions, il y a le fait que tout le monde, à un moment, a tellement essayé de tout faire à lui tout seul que la cohésion d’équipe n’y était pas.

« Ils ont eu un retard à l’allumage (le mauvais début de saison) et ils ont été sans arrêt dans l’urgence. En réaction aux situations. Et quand tu fais ça, tu perds le focus sur le principal : ton équipe, tes principes, ton identité de jeu.

« De l’inaction d’Adam Braz et de la direction durant la saison morte jusqu’à la passivité des entraîneurs durant la saison, est-ce qu’on est tellement surpris? »

