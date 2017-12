CMJ 2018: les États-Unis lessivent le Danemark

BUFFALO, N.Y. - Kieffer Bellows et Casey Mittelstadt ont inscrit deux buts chacun et les États-Unis ont gagné leur match d'ouverture au Championnat du monde de hockey junior 9-0, mardi, face au Danemark.

Les États-Unis n'ont pas été des hôtes très accueillants, prenant les devants 5-0 en première période.

Max Jones, Patrick Harper et Andrew Peeke ont récolté un but et une aide chacun, tandis que Kailer Yamamoto et Dylan Samberg ont également touché la cible pour les champions en titre du tournoi. Josh Norris et Quinn Hughes ont amassé deux aides chacun et Joseph Woll a repoussé 17 lancers.

Du côté du Danemark, Kasper Krog a accordé sept buts sur 23 lancers lors des 40 premières minutes de jeu. Emil Gransoe a pris la relève en troisième période et a cédé deux fois contre 13 tirs.

Suède 6 Bélarus 1

Lias Andersson a inscrit deux buts, Erik Brannstrom et Elias Pettersson ont ajouté chacun un but et une aide et la Suède a vaincu le Bélarus 6-1.

Glenn Gustafsson et Jesper Boqvist ont aussi touché la cible pour la Suède, tandis qu'Alexander Nylander, Fredrik Karlstrom et Rasmus Dahlin ont récolté deux aides chacun. Filip Gustavsson a effectué huit arrêts.

Yegor Sharangovich a inscrit l'unique but du Bélarus, en infériorité numérique, ce qui permettait à la formation de retraiter au vestiaire après le premier vingt dans une impasse de 1-1.

Brannstrom, Gustafsson et Boqvist ont toutefois marqué dans un intervalle de 3:22 en deuxième moitié de la deuxième période pour permettre à la Suède de prendre les commandes de la rencontre. Andersson a ajouté deux buts d'assurance en troisième période.

Le gardien du Bélarus Andrei Grishenko a accordé six buts sur 36 lancers.