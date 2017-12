Des Canadiens grippés affrontent les Hurricanes 

De son côté, Brett Lernout a disputé son premier match de la saison avant la pause de Noël, à Edmonton. Il a terminé la soirée avec un différentiel de moins-1. Il avait été immédiatement rétrogradé à la suite de la défaite face aux Oilers.

Le patineur de six pieds et quatre pouces, choix de troisième tour (73e au total) du Tricolore en 2014, a été utilisé dans 30 rencontres avec le Rocket. Il a inscrit un but, ajouté quatre aides et affiche un différentiel de moins-7.

Commotions, grippe et blessure

La direction des Canadiens a indiqué que seulement 22 joueurs sont du présent voyage, au cours duquel trois rencontres seront jouées. Ales Hemsky (commotion), Al Montoya (commotion), Shea Weber (pied gauche) et David Schlemko (virus de la grippe) sont demeurés à Montréal.

C'est Carey Price qui prendra le départ devant le filet du tricolore ce soir en Caroline et il fera face au vétéran Cam Ward.

Après les Hurricanes (16-12-7), mercredi, les Canadiens rendront visite au Lightning de Tampa Bay jeudi, avant de mettre fin à son périple face aux Panthers de la Floride, samedi. Ils reviendront jouer au Centre Bell le 2 janvier, contre les Sharks de San Jose.

(Avec La Presse canadienne)