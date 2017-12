Jose Altuve des Astros l'athlète masculin de l'année selon AP

HOUSTON - Jose Altuve a mené les Astros de Houston à leur première conquête de la Série mondiale en battant les Dodgers de Los Angeles.

Deux semaines plus tard, il devenait le premier membre de cette organisation en plus de deux décennies à être élu joueur le plus utile à son équipe.

Alors que s'achève une gigantesque année 2017 pour lui, le joueur de deuxième but de petite taille conserve de grandes ambitions.

«Vous remportez la Série mondiale, vous êtes élu Joueur par excellence de votre équipe et vous croyez tout posséder, a déclaré Altuve dans une entrevue accordée à l'Associated Press.

«Ma vision personnelle, c'est d'essayer d'être meilleur chaque année, et si nous gagnons une Série mondiale, pourquoi ne pas en gagner une deuxième? Tout ce que je veux, c'est de jouer pour ma ville et pour mon équipe.»

Altuve est un des rares joueurs à avoir subi le douloureux processus de reconstruction des Astros qui a mené au grand triomphe de novembre 2017 a été nommé l'athlète masculin par excellence en 2017 par l'Associated Press

La conquête de la Série mondiale par les Astros d'ailleurs a redonné espoir à une ville ravagée par l'ouragan Harvey quelques mois plus tôt.

Dans un scrutin mené auprès de rédacteurs en chef et de directeurs de l'information aux États-Unis, Altuve a récolté 715 points. Il a devancé le quart Tom Brady (646), des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et LeBron James (626), des Cavaliers de Cleveland.

Altuve a mené les Ligues majeures avec une moyenne au bâton de ,346, un sommet personnel en carrière, et ses 204 coups sûrs lui ont permis de se classer au premier rang dans la Ligue américaine à ce chapitre. Il est le premier joueur dans l'histoire du Baseball majeur à dominer sa ligue pour le nombre de coups sûrs lors de quatre saisons consécutives.