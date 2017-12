Zac Rinaldo des Coyotes de l'Arizona suspendu six matchs (vidéo)

NEW YORK - L'attaquant des Coyotes de l'Arizona Zac Rinaldo a été suspendu pour six matchs, à la suite d'un coup de poing sournois à l'endroit du défenseur de l'Avalanche du Colorado Samuel Girard.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle mercredi.

L'incident est survenu à mi-chemin du deuxième vingt dans la victoire de 6-2 de l'Avalanche face aux Coyotes, le 23 décembre. Après que Rinaldo eut appliqué une mise en échec légale contre l'attaquant de l'Avalanche Nathan MacKinnon, Rinaldo observe autour de lui en s'attendant à être confronté pour son geste. Girard s'approche de Rinaldo et tend son bâton vers son rival. Rinaldo jette immédiatement ses gants et assène un coup de poing au visage de Girard, qui regardait un peu plus loin.

Rinaldo avait écopé une punition de match pour son geste.

Dans sa vidéo explicative, le département de la sécurité des joueurs mentionne que bien qu'elle acceptait la version des faits de Rinaldo, qui disait s'attendre à ce que Girard jette les gants, elle soutient que la vidéo ne confirme pas l'intention de Girard.

C'est la cinquième fois de sa carrière que Rinaldo est suspendu. Il a aussi été mis à l'amende à deux reprises.

Âgé de 27 ans, Rinaldo a disputé 306 matchs dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie, les Bruins de Boston et les Coyotes. Il a accumulé 11 buts, 19 aides et 687 minutes de punition.

Rinaldo perdra 22 580,64 $ US en salaire. Ce montant sera remis au fonds d'urgence d'aide aux joueurs.