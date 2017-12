Claude Julien rabroue Max Pacioretty et son premier trio

L’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, semblait contenir sa déception après la défaite de son équipe 3-1 contre les Hurricanes en Caroline du Nord.

Si l’équipe a connu ses meilleurs moments en deuxième période, elle a semblé manquer d’énergie en troisième pour prendre l’avance ou pour égaler la marque après le deuxième but des Canes.

Julien reconnaissait que l’entame du match a été pour le moins décevante.

«En deuxième on a été très bon, a dit Claude Julien. En troisième on était à égalité. C’est une équipe qui est difficile à battre, qui joue bien. On a été compétitif, mais en fin de compte il faut trouver le moyen de marquer des buts.»

L’entraîneur reconnaît que ses joueurs doivent générer encore plus d’occasions de marquer pour que l’équipe se remette à connaître du succès.

Dans ses commentaires d’après-match, le capitaine Max Pacioretty a reproché à l’équipe dans son ensemble de ne pas soutenir suffisamment la pression chez l’adversaire, de jouer sur le bout des pieds.

Claude Julien a été catégorique sur la question.

«Ce n’est pas du tout de la façon dont on leur demande de jouer, a-t-il affirmé. On leur a toujours dit de jouer sur le bout des pieds, mais ça reste quand même une question de confiance. Il faut le faire pendant trois périodes.»

Par ailleurs Claude Julien a passé un message à son capitaine en répondant à une question de Martin McGuire concernant la léthargie de Pacioretty.

«Il a eu ses chances de marquer, il a presque marqué, mais il n’a pas marqué, a-t-il lancé. Il en a des chances, mais c’est sûr que ce trio-là pourrait en créer plus en ayant l’attitude de lancer au filet au lieu de faire des passes de trop.»

Même si les Hurricanes ont marqué le but de la victoire pendant une pénalité à Alex Galchenuyk, l’entraîneur estimait que son attaquant avait joué un bon match.