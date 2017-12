«Jonathan Drouin est en train de couler» - Dany Dubé

L’analyste aux matchs des Canadiens sur les ondes du 98,5 Sports, Dany Dubé était catégorique dans ses commentaires d’après-match avec Derek Aucoin à Bonsoir les sportifs.

«En troisième les Canadiens n’étaient pas dans le coup, a-t-il affirmé. Les Hurricanes ont joué beaucoup plus affamés. Surtout en troisième là où les Canadiens devaient jouer pour presser. C’est le contraire qui s’est passé c’est l’adversaire qui les a poussés dans ses retranchements.»

Le Tricolore revenait du congé de Noël après une défaite sans appel contre les Oilers à Edmonton. Encore une fois l’effort et l’intensité des joueurs n’ont pas été soutenus pendant les 60 minutes du match.

«Ça reste une équipe qui est fragile mentalement, constate Dany Dubé. »

Dubé a réitéré son malaise avec la ligne de centre de l’équipe actuellement.

«La ligne de centre c’est le leadership de ton équipe, a-t-il expliqué. C’est l’embrayage de ton équipe : la ligne de centre et les défenseurs.»

Il constate que cette ligne de centre ne génère pas beaucoup d’offensive de qualité. Si du côté des défenseurs il y a beaucoup de bonne volonté, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts.

«Encore ce soir on n’a pas été en mesure d’atteindre le plateau des trois buts, a dit Dubé. Ils se sont retrouvés dans cette situation-là à 20 reprises depuis le début de la saison : sur ces 20 matchs, seulement 4 victoires. »

Pour l’analyste, cette statistique démontre clairement que l’équipe doit trouver un moyen de générer plus d’attaques, quitte à sacrifier un peu sur d’autres aspects du jeu.

«Ils ont été blanchis 5 fois cette année, a-t-il rappelé. Avec le match de ce soir, c’est 7 fois où ils ont marqué un seul but et on n’est pas encore à la mi-saison.»

En ce qui concerne Jonathan Drouin pour qui les Canadiens ont payé ce qui s’avère être un gros prix, Dany Dubé estime que le jeune attaquant de talent a besoin d’aide.

«Il a besoin d’une bouée, il est en train de couler, croit-il. Il veut tellement faire les bonnes choses, mais on dirait qu’il n’est pas dans la bonne chaise. Je crois qu’il pourrait avoir beaucoup plus de production offensive s’il jouait à l’aile. Si on le plaçait à l’aile droite, on lui rendrait service. »