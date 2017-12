Soirée de retrouvailles pour Drouin et le Lightning

__________________________________________________________________________________________________________________________________

À quelques heures du duel entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, jeudi soir, force est d’admettre que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas.

La saison dernière, le Lightning n’était pas l’ombre de lui-même en l’absence de son as marqueur, Steven Stamkos. Le Lightning avait terminé la saison au 16e rang de la LNH avec une fiche de 42-30-10 pour un total de 94 points. Il avait d’ailleurs raté les séries.

Douze mois plus tard, le Lightning trône au sommet de la LNH avec une fiche de 26-7-2 et un total de 54 points en 35 parties jouées.

Quant au Canadien, l’actuelle saison ne ressemble en rien à celle de l’an passé où le CH avait terminé au huitième rang du circuit Bettman avec une fiche de 47-26-9 et 103 points.

Avant son duel contre le Lightning, le Tricolore (16-17-4; 36 points) s’enlise dans les bas-fonds du classement, au 25e rang. Si rien ne change drastiquement pour la formation de Claude Julien, elle sera exclue des séries au terme de la saison.

Soirée de retrouvailles

Obtenu du Lightning en juin dernier, Jonathan Drouin, 22 ans, affrontera son ancienne équipe alors qu’il éprouve lui aussi des difficultés offensives avec seulement cinq buts et 13 passes décisives pour un total de 18 points. Évoluant au centre, une position qui ne lui était pas familière, Drouin en arrache tout comme son différentiel de -14 l’indique.

Pour obtenir les services de la jeune vedette québécoise, le Canadien a dû se départir du défenseur Mikhail Sergachev. Le joueur de 19 ans connaît tout un début de saison avec sa nouvelle équipe. Il a déjà huit buts et 15 mentions d’aide et un différentiel de +12.

Discipline, discipline, discipline

La défensive du Canadien risque d’en avoir pour son argent face à la puissance offensive du Lightning. Nikita Kucherov (24 buts et 51 points) et Steven Stamkos (32 passes et 45 points) figurent parmi les meilleurs attaquants de la Ligue.

Les joueurs de Claude Julien devront faire preuve de discipline s’ils ne veulent pas goûter à la médecine du meilleur jeu de puissance de la LNH.

C'est Carey Price qui devra affronter les puissants et nombreux tirs des joueurs du Lightning. Le gardien du Canadien en sera à son deuxième départ en autant de soirs.

