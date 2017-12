Johnny Manziel se rapproche de la LCF

Johnny Manziel peut poursuivre sa carrière dans la Ligue canadienne de football.

Le circuit Ambrosie a annoncé jeudi qu'elle approuverait un contrat négocié avec les Tiger-Cats de Hamilton, détenteurs de ses droits.

En août, l'ex-gagnant du trophée Heisman s'est entraîné pour les Ti-Cats, qui ont décidé de ne pas lui faire une offre.

Le camp Manziel a toutefois décidé d'activer la fenêtre de négociations de 10 jours du club de l'Ontario, forçant ainsi la main de l'équipe à prendre une décision à son sujet. Elle devait soit lui soumettre une offre, l'échanger ou le libérer.

La LCF s'est alors mêlée du dossier, prolongeant la fenêtre d'opportunité des Tiger-Cats.

Le mois suivant, Manziel a rencontré le commissaire, Randy Ambrosie, afin de trouver une solution dans ce dossier. Ambrosie a établi certains critères auxquels Manziel devait répondre afin de se joindre à la LCF. Peu de temps après, la ligue a annoncé que les Ti-Cats détiendraient les droits de négociations avec Manziel jusqu'au 30 novembre, avant de prolonger de nouveau cet échéance jusqu'en janvier.

Son comportement fait peur

Il appert que ce soit les frasques à l'extérieur du terrain qui ont poussé le commissaire Ambrosie à refroidir les ardeurs de tout le monde dans ce dossier. Ambrosie a d'ailleurs imposé plusieurs conditions — qui demeureront confidentielles, a indiqué la LCF — afin que Manziel puisse demeurer admissibile à évoluer dans le circuit canadien.

«Depuis l'été dernier, la Ligue canadienne de football s'est engagée à suivre une rigoureuse démarche afin de déterminer l'admissibilité de Johnny Manziel à jouer au sein du circuit, a indiqué la LCF par communiqué. Ce processus s'est fait avec la collaboration de M. Manziel et en toute indépendance avec l'équipe qui détient actuellement ses droits de négociation dans la LCF, les Tiger-Cats de Hamilton.

«La démarche incluait un processus d'évaluation continue par un expert indépendant en matière de violence faite aux femmes, une révision par un avocat-conseil et une rencontre en personne entre M. Manziel et le commissaire. De plus, M. Manziel a dû respecter une série de conditions imposées par la Ligue.»

Âgé de 25 ans, Manziel a remporté le trophée Heisman en 2012, alors qu'il portait les couleurs de l'Université Texas A&M. Il avait ensuite été sélectionné au premier tour, 22e au total, par les Browns de Cleveland au repêchage de 2014.

Le natif de Tyler, au Texas, a toutefois été libéré après deux saisons seulement et n'a pas joué au football depuis.