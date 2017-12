«Les amateurs n’ont pas encore vu qui je suis réellement» - Jonathan Drouin

À la suite de la transaction du mois de juin dernier qui l’a amené à Montréal, Jonathan Drouin avait évidemment encerclé la date du 28 décembre sur son calendrier, date où il affronte pour la première fois son ancienne équipe, le Lightning de Tampa Bay.

C’est soir de retrouvailles pour Jonathan Drouin et le Lightning de Tampa Bay alors que le Canadien de Montréal affronte la troupe de Jon Cooper, jeudi soir.

«Je suis arrivé à Montréal cet été et je savais qu’on jouait (à Tampa Bay) en décembre. Ça va être facile de trouver l’énergie et la motivation pour jouer ce soir. C’est une équipe qui m’a échangé, alors je veux prouver que j’aurais dû rester ici. Mais c’est aussi un gros match pour l’équipe, on a besoin de la victoire», a commenté l’attaquant de 22 ans, quelques heures avant la rencontre.

Un seul regret

Mais n’allez pas croire que le Québécois regrette son départ de Tampa Bay. Il dit avoir tourné la page il y a longtemps.

«C'est un honneur incroyable d'enfiler le chandail Bleu-Blanc-Rouge.»

Toutefois, son regret demeure de ne pas être en mesure de démontrer pleinement ses habiletés offensives à ses nouveaux partisans. Selon lui, les amateurs de hockey montréalais n’ont pas encore vu son plein potentiel.

«Ils n’ont pas encore vu qui je suis réellement. Ils ont vu des flashs un peu, mais ce n’est pas le Jonathan (Drouin) à 100%.»

Évidemment, depuis qu’il évolue comme joueur de centre, Jonathan Drouin a dû modifier sa façon de jouer. Son adaptation se fait lentement, ce qui explique un peu sa baisse de production offensive. Il n'a que cinq buts et 13 passes décisives en 32 parties cette saison.

Mais le Québécois ne veut pas chercher d’excuses et ne demande pas à son entraîneur de retourner jouer à l’aile. Au contraire, il veut prouver à la direction du Canadien qu’elle a eu raison de lui faire confiance à cette nouvelle position.

«C'est sûr que c'est un bon joueur de hockey. Il a eu des petites blessures ici et là qui l'ont peut-être ralenti un peu. Mais moi, je vois le potentiel. C'est un bon patineur et quand il joue en ligne droite, il peut provoquer des choses avec son talent et sa vitesse. On sait tous qu'on n'a pas encore vu le meilleur de Jonathan. C'est sûr qu'on veut le voir bientôt. C'est un gars qui est déterminé à le démontrer aussi», a dit Claude Julien au sujet de son attaquant québécois.