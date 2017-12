Longue absence pour Mark Scheifele

Maintenant, il reste à voir comment se comporteront ses coéquipiers pendant l'absence du prolifique attaquant de 24 ans.

Scheifele avait obtenu une mention d'aide sur le but de Kyle Connor dès la première minute de la deuxième période. Mais environ sept minutes plus tard, Scheifele a reçu une mise en échec du défenseur Brandon Davidson et a lourdement donné contre la rampe.

Pendant que le silence s'installait graduellement dans l'enceinte, Scheifele est demeuré étendu sur la patinoire et était visiblement souffrant. Il s'est rendu de lui-même dans le vestiaire de l'équipe tout en semblant vouloir protéger son épaule droite ou son bras.

«Selon ce que nous avons vu, ça ne regardait pas bien, a déclaré le vétéran centre Bryan Little. On lui souhaite de se rétablir rapidement et de revenir au jeu bientôt. Ce n'est jamais facile de voir l'un de vos meilleurs joueurs étendus sur la glace comme ça.»

La mention d'aide de Scheifele lui permettait de récolter un 38e point en autant de matchs, quatre de moins que Blake Wheeler, son coéquipier de trio et le meneur chez les Jets. Schiefele passe près de 21 minutes sur la glace par match, ce qui lui confère le sixième rang parmi tous les attaquants dans la LNH.

«C'est une lourde perte. Il est l'un des meilleurs joueurs de la ligue et un élément vital de ce que nous faisons», a déclaré Wheeler, le capitaine des Jets.

Déjà privés des défenseurs Dustin Byfuglien et Tobias Enstrom, les Jets (21-11-6) reprendront le collier vendredi soir en accueillant les Islanders de New York (20-13-4) vendredi soir.