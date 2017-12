Juuso Valimaki et Henri Jokiharju ont tous deux récolté un but et une aide pour mener la Finlande à une victoire de 4-1 contre le Danemark dans la ronde préliminaire du Championnat mondial de hockey junior.

Joona Koppanen et Aapeli Rasanen ont marqué les autres buts des vainqueurs. Miro Heiskanen a récolté deux aides tandis qu'Ukko-Pekka Luukkonen n'a eu besoin d'effectuer que six arrêts pour inscrire la victoire à sa fiche.

Kasper Krog a stoppé 58 lancers devant la cage du Danemark, dont le premier but de la compétition a été inscrit par Nikolaj Krag. Le Danemark s'est incliné 9-0 devant les États-Unis à sa première sortie.

Krag a profité d'un avantage numérique pour faire 2-1 tôt en deuxième période. La Finlande s'est toutefois détachée quand Valimaki et Jokihariu ont marqué en l'espace de deux minutes plus tard dans la période médiane.