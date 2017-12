Selon Julien, l’indiscipline a coulé son équipe

L’entraîneur des Canadiens de Montréal, Claude Julien, n’a pas cherché de midi à quatorze heures pour expliquer la défaite de son équipe, 3-1, contre le Lightning à Tampa Bay.

«Tu ne peux pas donner six jeux de puissance à une équipe comme Tampa Bay, la meilleure équipe sur le jeu de puissance», a fait valoir l’entraîneur.

«À 5 contre 5, on tenait notre bout. On était quand même compétitifs.»

Il a insisté encore sur l’importance de la discipline pour éviter de se retrouver inutilement au banc des pénalités.

Par ailleurs, si Claude Julien trouvait discutable la pénalité à Nicolas Deslauriers, il n’a pas contesté la validité de la sanction à Max Pacioretty, qui forçait les Canadiens à se défendre à 3 contre 5.

«C’était définitivement une punition, il n’y a aucun doute là-dessus», a-t-il affirmé.

Par contre Julien a été diplomate lorsqu’il a été question de son capitaine. Il n’a pas voulu lui jeter entièrement le blâme dans les circonstances. «Ce serait facile de blâmer le capitaine, a-t-il dit. Mais je crois qu’il y a eu beaucoup d’autres choses dans le match qu’on aurait dû beaucoup mieux gérer. Six punitions ce sont des choses qu’on devait éviter, on ne l’a pas fait en équipe.»

Dans les autres faits marquants de la défaite, Claude Julien a souligné le but en fin de deuxième période alors qu’il ne restait que 12 secondes et celui en début de troisième période après seulement 30 secondes de jeu.

L’entraîneur ne pouvait pas passer sous silence la performance de Carey Price qui a permis à ses coéquipiers d’espérer la victoire avec des arrêts fumants, particulièrement en première et en deuxième périodes. «Carey a été extraordinaire ce soir, a lancé Julien. Si on continue d’avoir un gardien qui fait des arrêts comme il l'a fait ce soir, on va toujours avoir des chances de gagner.»

Mais pour gagner, Julien est conscient qu’il faudra beaucoup plus que des prestations formidables du gardien.

«De la défense aux attaquants, il faut élever notre jeu et trouver le moyen de marquer des buts, de finir quand on a des chances de marquer», a-t-il conclu.