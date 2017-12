Coupe Spengler: le Canada affrontera le Mountfield HK en demi-finale

DAVOS, Suisse - Le Mountfield HK s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Spengler, et pour un rendez-vous avec le Canada, grâce à une victoire de 4-1 contre le Dinamo de Riga vendredi.

Jaroslav Bednar et Radek Smolenak ont mené l'attaque des vainqueurs avec un but et une aide chacun.

Bednar a inscrit le premier but de l'affrontement à 5:39 de la première période tandis que Smolenak a marqué le filet victorieux à 14:55 du deuxième vingt.

Petr Koukal et Bedrich Kohler, ce dernier dans un filet désert, ont réussi les autres buts de la formation de la République tchèque.

Mikelis Redlihs a obtenu le seul but du Riga, alors qu'il ne restait que 24 secondes à jouer au premier vingt.

Ce sera le deuxième affrontement entre le Mountfield HK et le Canada depuis le début du tournoi.

Lors du premier match, le 26 décembre, le Canada l'avait emporté 5-3 grâce à des performances de deux points de David McIntyre (1-1), Maxim Noreau (0-2) et Jay McClement (0-2).

Dans l'autre rencontre au programme vendredi, le HC Davos a effacé un recul de 0-2 pour vaincre le HPK Hameenlinna 4-2.

Il n'y avait pas encore six minutes d'écoulées au match que le HPK Hameenlinna détenait une avance de deux buts grâce au doublé d'Oula Palve.

Enzo Corvi a riposté au milieu du premier vingt, et le HC Davos a pris l'avance en période médiane grâce à des buts de Robert Kousal et de Marc Wieser, marqués en moins de trois minutes.

Jeremy Morin a enfilé le but d'assurance tôt en troisième période.

En demi-finale, le HC Davos affrontera Équipe Suisse.

Les deux demi-finales seront présentées samedi et les vainqueurs croiseront le fer en finale dimanche.