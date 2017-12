Boxe: Mayweather-McGregor événement de l’année…malgré tout (vidéos)

Si l’année 2017 n’est peut-être pas un très grand cru en termes de combats de boxe, il n’en demeure pas moins que le noble art a fourni sa part d’émotions fortes à ses adeptes.

Alors qu’aux Amateurs de sports, Jérémie Rainvillle fait le tour de la scène sportive pour les bilans annuels, il s’est entretenu avec Jacques Thériault, descripteur des combats diffusés sur Cogeco Media.

Pour le descripteur l’affrontement entre l’ancien champion invaincu Floyd Mayweather et le champion d’arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor, le 26 août, demeure l’événement de l’année même si le combat n’a pas été à la hauteur des attentes des millions d’amateurs qui en ont acheté la diffusion à la télé à la carte (PPV).

L’événement a généré plus de 600 M$ américains avec la télévision et plus de 55 M$ en vente de billets.

Jacques Thériault est, bien sûr, revenu sur les performances des boxeurs québécois dans la dernière année.

Il a notamment été question du champion WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson qui n’a livré que deux rounds en 2017, dans sa victoire par KO au deuxième round contre Andreij Fonfara.

«Il aime ça publier des photos de lui-même sur Twitter avec sa Ferrari ou sa Lamborghini et ses habits chers, a lancé Jacques Thériault. Mais quand c’est le temps que les bottines suivent les babines, il n’est pas là.»

Encore cette année Stevenson s’est défendu de son inaction dans le ring, ou de la qualité de ses adversaires, en référant à son gérant Al Haymon qui dicte la voie à suivre. D’ailleurs Eleider Alvarez a encore une fois cette année été victime des magouilles du WBC et de Haymon qui l’ont tassé, deux fois plutôt qu’une, alors qu’il est l’aspirant obligatoire de Stevenson.

Avec la retraite de Jean Pascal, et celle probable de Lucian Bute, c’est un beau chapitre de l’histoire de la boxe québécoise qui s’est conclu.

Steven Butler, Yves Ulysse jr, Artur Beterbiev, Simon Kean, Matthieu Germain ont également fait l’objet de commentaires.

Jérémie Rainville et Jacques Thériault ont aussi évoqué la mémoire de quelques grands disparus du monde de la boxe.

Écoutez le bilan de la boxe en 2017 avec Jérémie Rainville et Jacques Thériault