Dernière chance de gagner en 2017 pour le Tricolore

Le Canadien de Montréal tentera de terminer l’année du bon pied face aux Panthers de la Floride samedi soir au BB&T Center de Sunrise.

L'équipe de Claude Julien souhaite par la même occasion freiner à quatre sa séquence de défaites, après avoir compilé un dossier de trois victoires et six revers lors de leurs neuf dernières rencontres.

On devra surveiller l’attaque du Canadien ce soir puisqu’elle a été pour le moins anémique lors des trois derniers matchs avec une simple récolte d’un but à chaque occasion. Brendan Gallagher qui domine la feuille de pointage avec 15 buts pourrait à nouveau être la source de l’effort offensif de l'équipe. Reste toutefois à voir si le capitaine Max Pacioretty sortira enfin de la plus longue léthargie de sa carrière, lui qui peine à trouver des solutions.

Jacob de la Rose, Brett Lernout et Nicolas Deslauriers seront laissés de côté. David Schlemko, Byron Froese et Charles Hudon seront de la partie.

De leur côté, les Panthers tenteront de remporter un 5e gain consécutif. Il s’agirait alors de leur plus longue série de victoires depuis leur séquence de l’an dernier entre le 11 et le 20 décembre. Mentionnons que les Floridiens n’ont alloué que 6 buts à leurs adversaires lors de leurs quatre dernières victoires.

L'équipe voudra sûrement aussi faire oublier le cuisant revers de 5 à 1 subit le 24 octobre à Montréal face aux Canadiens.

Chez les Panthers, la clé de la victoire pourrait être la tenue du gardien James Reimer, lui qui a remporté ses quatre derniers départs et qui a compilé une moyenne de buts alloués de 1,50 et un pourcentage d’efficacité de 0,957.

Un match à «domicile» pour les Canadiens

Mentionnons que plus de 18 000 partisans du Canadien sont attendus en Floride pour cette classique annuelle du temps des fêtes et qu’il pourrait s’agir de la seule salle comble qui sera enregistrée cette année dans l’aréna des Panthers. Espérons donc que la Sainte Flanelle saura s’abreuver de l’ambiance d’un match à domicile bien qu’il soit disputé en Floride.

La rencontre sera disputée sur les ondes du 98,5 FM et de l'ensemble du réseau Cogeco dès 18h30 avec l'émission d'avant-match.

Les trios à l'entraînement

Alex Galchenyuk - Jonathan Drouin - Artturi Lehkonen

Max Pacioretty - Phillip Danault - Andrew Shaw

Paul Byron - Tomas Plekanec - Brendan Gallagher

Nicolas Deslauriers - Byron Froese - Daniel Carr

Jordie Benn - Jakub Jerabek

Karl Alzner - Jeff Petry

Joe Morrow - Brett Lernout

Carey Price

Antti Niemi