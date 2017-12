CMJ 2018 : Carter Hart à nouveau devant le filet samedi

Carter Hart sera de retour devant le filet samedi soir contre les Danois, alors que le Canada va conclure la phase préliminaire du championnat du monde de hockey junior.

Vendredi, Hart a bloqué 32 tirs dans un revers en fusillade contre les Américains au New Era Field, le domicile des Bills de Buffalo.

Le match a duré près de cinq heures au total, en incluant les arrêts pour déneiger la surface de jeu.

«Les quarts de finale ne commencent que mardi et nous voulons que Hart joue, a dit l'entraîneur de l'équipe canadienne, Dominique Ducharme. Il a bien fait vendredi, et il est habitué de jouer lors de deux jours de suite.»

Hart a stoppé 29 et 20 tirs lors de victoires de 4-2 et 6-0 contre la Finlande et la Slovaquie, les 26 et 27 décembre.

Le Canada va entamer le match de samedi soir avec sept points, contre cinq pour les États-Unis.

Une victoire en temps régulier contre le Danemark donnerait au Canada le premier rang du groupe A, peu importe le résultat du match qui opposera les États-Unis à la Finlande, dimanche.

Ducharme dit que même si la défaite contre les Américains a été décevante, il estime que son groupe raffine encore sa cohésion et se trouve en bonne posture pour la suite.

«En première portion de tournoi, nous voulions prendre un élan, apprendre et voir ce qu'il faut pour gagner dans un tournoi comme ça, a t-il mentionné. Je pense que c'est ce que nous faisons. Nous avons la chance de finir premiers de notre groupe. C'est ça l'enjeu (samedi soir).»

Le Danemark est en dernière place du groupe A, ayant perdu 9-0 devant les Américains et 4-1 devant les Finlandais.