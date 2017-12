"}],"slug":"sports/serena-williams-s-incline-a-son-retour-dans-un-match-amical","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":6,"shares":0,"views":120,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"linkedContents":[{"id":67822,"oldId":0,"name":"BEST OF | Bernard Brisset","adTag":"","customAuthor":"","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20171229/generic_1514585369434858_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2017-12-30 13:00:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2017-12-29 17:10:10","createdBy":874,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"podcast","slug":"sports/best-of-bernard-brisset","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":2,"shares":0,"views":22,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":6,"name":"FM93","city":"Québec","language":"fr","domain":"fm93.com","style":"fm93","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":46,"weatherCode":"CAQC0441","phone":null,"sms":"25226","slogan":null,"promoContent":null,"appAdTag":"fm.93_app","webAdTag":"fm.93_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":93.3,"facebook":"https://www.facebook.com/fm93quebec/","twitter":"https://twitter.com/fm93quebec","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"pierre.martineau@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"info@cogecomedia.com"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecomedia.com"},{"name":"Site Internet","email":"philippe.bergeron@cogecomedia.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Bouchard en parle","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Doc Mailloux et Josey","email":"josey.arsenault@fm93.com"},{"name":"Duhaime-Ségal le midi","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Le retour du FM93","email":"jean-francois.blanchet@cogecomedia.com"},{"name":"L'avant-match","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"},{"name":"Que Québec se lève","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Vice et versa","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Auto 360","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Les 3 étoiles","email":"jean-francois.blanchet@cogecomedia.com"}]}],"newsletterApiKey":"dcdb-14a4-5ed7-ef3d-26a9-655b-67bb-1132","newsletterListId":"276","daletFolder":"CJMF","homeSeeder":6,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-29"}],"author":[{"id":874,"username":"BenjaminAubert","password":null,"email":"benjamin.aubert@cogecomedia.com","firstName":"Benjamin","lastName":"Aubert","adTag":null,"slug":"benjamin-aubert","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2017-12-31 00:57:01","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":67927,"oldId":0,"name":"Bilan de l'année 2017 du Canadiens de Montréal présenté par Willy Boivin! De retour sur les terrains, la nouvelle maman Serena Williams a été vaincue 6-2, 3-6 et 10-5 par Jelena Ostapenko lors d'un match amical, samedi. Williams a entamé son congé en janvier dernier. Le 1er septembre, elle a donné naissance à son premier enfant, une fille appelée Alexis Olympia Ohanian. La championne de 23 grands tournois est présentement la 22e raquette du tennis féminin. Après le match de 67 minutes, samedi, Williams a dit qu'elle n'est pas certaine de jouer lors des Internationaux d'Australie, qui débutent le 15 janvier. Elle est la championne en titre à Melbourne. «Je ne suis pas sûre d'être vraiment prête à recommencer à jouer, a confié l'athlète de 36 ans. Je sais que quand ce sera le cas, je veux être en mesure de gagner des championnats. J'ai hâte de revenir, mais j'y vais un jour à la fois. Je vais tout évaluer avec mon équipe avant de prendre une décision.» Ostapenko est classé septième à la WTA. La Lettone a triomphé à Roland-Garros en juin, méritant ainsi un premier titre majeur.

