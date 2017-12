Le légendaire gardien espagnol Iker Cassillas en MLS? (vidéos)

Les rumeurs s’intensifient au sujet du gardien espagnol Iker Casillas et du Chicago Fire en MLS.

Selon un journal de Lisbonne, Casillas se serait informé auprès de David Villa, son coéquipier en équipe nationale, au sujet de son expérience en MLS.

Villa s’aligne avec le New York City FC (NYCFC) depuis 2015. Il a été élu joueur par excellence de la MLS en 2016.

«Lorsque Iker ou un autre m’interroge à propos de la MLS, je raconte comment je vis ici et tout le plaisir que j’en retire, a déclaré David Villa»

Casillas est une légende non seulement en Espagne mais partout en Europe. Sous les couleurs de l’Espagne, dont il était le capitaine, il a remporté une Coupe du monde (2010) et deux Euros (2008, 2012). En club, il a été un élément important des trois titres en Ligue des Champions et des 5 titres en Liga, le championnat espagnol, avec le Real Madrid.

Les partisans madrilènes l’avaient d’ailleurs surnommé «San Iker» (Saint Iker)

Iker Casillas joue actuellement pour le FC Porto, le club le plus prestigieux du championnat portugais.

S’il joignait le Chicago Fire, Casillas serait certainement le plus grand gardien à venir jouer en MLS, l’équivalent en attaque des Beckham, Henry, Drogba, Pirlo, Villa, Gerrard et autres grosses pointures qui ont joué dans le circuit Garber.

Avec mlssoccer.com