CMJ: des victoires pour la Suède, la République Tchèque et la Finlande (vidéos)

BUFFALO, N.Y. - Radovan Pavlik a marqué deux fois et la République tchèque a battu le Bélarus 6-5 au Championnat du monde de hockey junior, samedi.

Filip Zadina, Marek Zachar, Filip Chytil et Libor Hajek ont aussi marqué pour les vainqueurs.

Zadina joue pour les Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ, où il est le deuxième pointeur.

Vojtech Budik a fourni deux mentions d'aide pour les Tchèques (2-0-0-1), qui perdaient 2-0 tôt en deuxième période, avant d'inscrire cinq buts sans réplique.

Josef Korenar a permis les deux premiers buts, puis il a cédé sa place à Jakub Skarek.

Yegor Sharangovich a réussi un doublé pour les Bélarusses (0-0-0-4), qui ont aussi eu comme buteurs Ivan Drozdov, Igor Martynov et Vladislav Gabrus.

Maxim Sushko, Vladislav Yeryomenko et Viktor Bovbel ont tous obtenu deux mentions d'aide.

Andrei Grishenko a été remplacé par Dmitri Rodik après le cinquième but des Tchèques.

La République tchèque, qui partage le deuxième rang du groupe B avec la Russie, a dominé 39-21 pour les tirs. Elle affrontera la Suisse lors de son dernier match du tour préliminaire, dimanche.

Suède 7 - Suisse 2

Elias Pettersson et Lias Andersson ont inscrit chacun deux buts et une aide et ils ont aidé la Suède à vaincre la Suisse 7-2.

Tim Soderlund, Axel Jonsson Fjallby et Fabian Zetterlund ont aussi touché la cible pour la Suède (3-0-0-0), qui occupe toujours le premier rang du groupe B. Rasmus Dahlin, le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, a récolté deux aides.

Filip Larsson a effectué 20 arrêts devant le filet suédois.

Nicolas Muller et Marco Miranda ont fourni la réplique des Suisses (1-0-0-2), tandis que Matteo Ritz a accordé sept buts sur 42 tirs.

Andersson a ouvert la marque après 5:25 de jeu en première période, mais Muller a créé l'égalité environ cinq minutes plus tard.

La Suède s'est finalement détachée de ses rivaux en deuxième période grâce à des buts d'Andersson et Jonsson Fjallby, mais Miranda a ramené la Suisse à un but de la Suède en marquant en avantage numérique avec 46 secondes à faire à l'engagement.

Cependant, la Suède a confirmé son emprise sur la victoire avec quatre buts en troisième période.

La Suède affrontera la Russie, dimanche, en conclusion du tour préliminaire.

Finlande 5 Slovaquie 2

Joona Koppanen et Markus Nurmi ont chacun inscrit un but et une aide et la Finlande est venue à bout de la Slovaquie par la marque de 5-2.

Aapeli Rasanen, en avantage numérique, Joni Ikonen et Aleksi Heponiemi ont aussi touché la cible pour la Finlande (2-0-0-1). Ukko-Pekka Luukkonen a réalisé 24 arrêts.

Martin Bodak et Samuel Bucek ont répliqué pour la Slovaquie (1-0-0-2), qui avait surpris les États-Unis 3-2, jeudi. Roman Durny a accordé cinq buts sur 39 tirs.

Après un lent début de match, la Finlande a finalement ouvert la marque après 7:02 de jeu en deuxième période, gracieuseté de Koppanen. Cependant, Bodak a créé l'égalité environ sept minutes plus tard.

Rasanen a fait mouche en avantage numérique avec 58 secondes à faire au deuxième vingt, puis Heponiemi a creusé l'écart après 6:23 de jeu en troisième période.

Bucek a redonné espoir à la Slovaquie en faisant bouger les cordages moins de trois minutes plus tard, mais Ikonen, un espoir du Canadien de Montréal, et Nurmi ont porté le coup de grâce.

La Finlande occupe le deuxième rang du groupe A avec six points, soit un de plus que les États-Unis (1-1-0-1). Les deux équipes croiseront le fer dimanche.