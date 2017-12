«Quand tu ne marques pas, tu ne gagnes pas» - Julien

Le Canadien de Montréal a été blanchi 2-0, samedi, à Sunrise, par les Panthers de la Floride. Une situation directement tributaire de l'incapacité d'inscrire des buts de la part des hommes de Claude Julien.

« On a le meilleur gardien au monde et on n'est pas capables de marquer » a résumé avec justesse l'attaquant Jonathan Drouin. Sentiment partagé par l'entraîneur Claude Julien.

« En bout de ligne, quand tu ne marques pas de but, tu ne gagnes pas de match, a souligné l'entraîneur. C'est frustrant pour tout le monde et il faut essayer de rectifier ça. Il faut travailler sur l'exécution et la finition. »

Max Pacioretty n'a pas trouvé le fond du filet lors d'un 12e match consécutif et Julien sait que les léthargies collectives ou individuelles finissent par peser lourd sur le moral des siens.

« C'est certain que ça affecte les joueurs. Les joueurs sont fiers et un marqueur qui ne marque pas va ressentir de la pression. C'est à nous, les entraîneurs, de travailler avec eux, de leur donner confiance, de les relaxer.

« Je ne veux pas chercher des excuses, mais c'est un long voyage. On est sur la route depuis le 14 décembre. Oui, il y a eu la pause de Noël, mais ça fait beaucoup de déplacements. Les gars sont fatigués et j'espère qu'un peu de repos va leur permettre de retrouver leur énergie. Je réalise aussi que les excuses, ce n'est pas bon. On doit gagner. C'est ça qui est important. Et il faut surmonter ça. »