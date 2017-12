Un blanchissage pour les Bruins, les Capitals au sommet

OTTAWA - Ryan Spooner a touché la cible à deux reprises, Tuukka Rask a repoussé les 25 rondelles dirigées vers lui et les Bruins de Boston ont blanchi les Sénateurs d'Ottawa 5-0, samedi.

Les Bruins (21-10-6) ont battu les Sénateurs pour la deuxième fois en moins d'une semaine après avoir signé un gain de 5-1 mercredi.

Noel Acciari, David Krejci et Patrice Bergeron ont également sonné la charge chez les Bruins. Rask a réalisé son 40e blanchissage en carrière et son deuxième depuis le début de la campagne.

Mike Condon a pour sa part bloqué 29 tirs pour les Sénateurs (12-17-8).

Les Sénateurs ont affiché un dossier de 4-8-2 en décembre et ont été blanchis à cinq reprises. La troupe de Guy Boucher présente une fiche de 4-14-3 lors de ses 20 dernières rencontres.

La formation ontarienne a été surclassée 14-6 par ses adversaires lors des trois derniers matchs.

Les Bruins se sont donné une avance de 4-0 au deuxième engagement en inscrivant trois buts en 13 lancers.

Bergeron a creusé l'écart 5-0 lors de la première minute de jeu en troisième période en déviant le tir de Torey Krug. Il s'agissait du troisième but des Bruins en supériorité numérique.

Les hommes de Bruce Cassidy ont ouvert la marque rapidement en première période, profitant de l'avantage d'un homme. Après quelques arrêts solides de la part de Condon, Spooner a récupéré une rondelle laissée libre devant le filet pour ouvrir la marque.

Capitals 5 Devils 2

À Washington, Nicklas Backstrom et John Carlson ont inscrit un but et deux aides chacun, Alex Ovechkin a accumulé trois mentions d'aide et les Capitals ont battu les Devils du New Jersey 5-2, ce qui leur a permis de grimper au sommet du classement de la section métropolitaine.

Braden Holtby a stoppé 25 tirs, aidant les Capitals à remporter une huitième victoire d'affilée à domicile. Christian Djoos a récolté un but et une aide, tandis que Tom Wilson et Matt Niskanen ont aussi touché la cible.

Les Devils traversaient une séquence de huit matchs sans défaite en temps réglementaire. John Moore et Travis Zajac ont fait bouger les cordages. Cory Schneider a repoussé 30 lancers.

Marcus Johansson disputait un premier match à Washington depuis la transaction qui l'a envoyé aux Devils cet été, après sept saisons avec les Capitals. Il a amassé deux aides.

L'entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, a signé une 737e victoire derrière le banc d'une formation de la LNH. Il a devancé Lindy Ruff au cinquième rang de tous les temps.

Blues 3 Hurricanes 2

À St. Louis, Scottie Upshall a rompu l'égalité à mi-chemin en troisième période et les Blues ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 3-2.

Upshall a reçu une passe de Brayden Schenn avant de déjouer le gardien Scott Darling entre les jambes. Il s'agissait pour Upshall d'un sixième but cette saison, et de son premier en 11 rencontres.

Kyle Brodziak et Patrik Berglund ont aussi touché la cible pour les Blues, tandis que Carter Hutton a repoussé 23 tirs. Les Blues ont signé seulement une troisième victoire en 10 sorties et ont mis fin à la série de quatre victoires des Hurricanes.

Derek Ryan et Lucas Wallmark, avec son premier dans la LNH, ont marqué pour les Hurricanes. Darling a effectué 26 arrêts à son premier départ depuis le 19 décembre, quand il avait accordé huit buts dans un revers de 8-1 face aux Maple Leafs de Toronto.

Le défenseur Jay Bouwmeester était de retour au jeu pour les Blues après avoir raté neuf matchs en raison d'une blessure au bas du corps.