Il faudrait une moyenne de .700 pour se qualifier

Les probabilités que les Canadiens de Montréal se qualifient pour les séries éliminatoires s’amenuisent au fil des défaites.

En ce dernier jour de 2017, le Tricolore est au 5e rang dans la section Atlantique.

Avec ses 36 points, l’équipe montréalaise est à 12 points de Bruins de Boston, et du deuxième rang, et des Maple Leafs de Toronto. Les Bruins ont deux matchs en main sur les Canadiens.

Par ailleurs, les Panthers de la Floride les devancent maintenant par trois points, en quatrième place, avec un match de plus à jouer. En première position, le Lighting de Tampa Bay a une priorité de 20 points sur l'équipe montréalaise.

Rappelons que les trois premières équipes de chacune des divisions se qualifient automatiquement pour les séries.

L’autre chemin des séries passe par le repêchage de deux équipes dans chacune des associations. Le portrait n’y est guère plus reluisant pour les Canadiens dans l’Association est.

Outre les Panthers, les Flyers (4 points, 1 match en main), les Penguins (5 points) et les Hurricanes (7 points, 1 match en main) sont devant le Tricolore. De plus, les Red Wings n’ont qu’un point de retard avec deux matchs de plus à jouer. La compétition sera féroce jusqu’au dernier match de la saison 2017-2018.

La moyenne de points obtenus par la dernière équipe repêchée dans les quatre dernières années a été de 95,5 points.

Pour espérer atteindre cette marque, Montréal a donc besoin de 59,5 points sur une possibilité de 86 au cours des 43 matchs qu’il lui reste à disputer. Pour atteindre cet objectif, le Tricolore devra maintenir une moyenne de victoires de .692, dans les faits 7 en 10.

Considérant que l’équipe a eu toutes les misères du monde, depuis le début de la présente campagne, à maintenir une modeste moyenne de .500, on peut affirmer que cela prendrait un spectaculaire revirement de situation, pour ne pas dire un miraculeux revirement de situation.

Il faudrait aussi compter sur l’effondrement des autres équipes pour que les partisans de ceux qu’on appelait jadis les Glorieux puissent vivre la fièvre des séries ce printemps. Pas très enthousiasmant, mais c’est la froide réalité des chiffres.

Après avoir subi quatre revers de suite à l'étranger, totalisant trois buts pendant la séquence, le Canadien va disputer ses cinq prochains matchs à Montréal à compter de mardi, face aux Sharks.

Jeudi, les visiteurs au Centre Bell seront le Lightning, qui a contribué aux misères du Tricolore en le battant 3-1 à Tampa, le 28 décembre.

