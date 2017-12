Un premier tour du chapeau pour les Golden Knights

LAS VEGAS - William Karlsson a complété le premier tour du chapeau de l'histoire des Golden Knights et la formation de Las Vegas a battu les Maple Leafs de Toronto 6-3, dimanche.

Les meneurs de l'Association ouest ont remporté leurs sept derniers matchs et ont récolté au moins un point lors de leurs 12 dernières rencontres, un sommet pour une nouvelle concession de la LNH. L'équipe de Gerard Gallant a affiché le meilleur rendement du circuit Bettman en décembre (11-1-1) et présente un dossier de 16-2-1 à domicile et 26-9-2 au total.

Karlsson a porté sa marque personnelle à 20 buts depuis le début de la campagne et demeure le meneur à ce chapitre chez les Golden Knights. Pierre-Edouard Bellemare, Erik Haula et Jonathan Marchessault ont également sonné la charge, tandis que Malcolm Subban a réalisé 19 arrêts.

Auston Matthews a enfilé l'aiguille à deux reprises du côté des Maple Leafs, Patrick Marleau a touché la cible et Frederik Anderson a bloqué 25 tirs.

La formation torontoise présente un dossier de 11-7-1 face aux équipes de l'Association ouest et de 8-5-0 face aux équipes de la section Pacifique. Les Maple Leafs, qui ont disputé leur 10e match l'étranger en décembre, ont terminé leur séquence sur la route avec une fiche de 2-2-1.