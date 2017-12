Red Wings, Jets et Lightning concluent l'année en beauté

DETROIT - Gustav Nyquist a enfilé l'aiguille à deux reprises, Jimmy Howard a réalisé 37 arrêts et les Red Wings de Detroit ont battu les Penguins de Pittsburgh 4-1, dimanche soir.

Dylan Larkin et Frans Nielsen ont également sonné la charge du côté des Red Wings. Evgeni Malkin a inscrit son cinquième but en sept matchs pour les Penguins.

Les Red Wings ont pris les devants à 11:31 de la première période. Le capitaine des Red Wings Henrik Zetterberg a servi une passe transversale à Nyquist, qui a déjoué Matt Murray d'un tir voilé, du côté du gant. Larkin a doublé l'avance des siens 59 secondes plus tard.

Les Penguins ont réduit l'écart à 8:04 du deuxième engagement. Howard a réalisé un arrêt spectaculaire de la mitaine aux dépens de Malkin, mais une reprise vidéo a cependant montré que le gant d'Howard avait traversé la ligne des buts sur la séquence.

Les Red Wings ont repris les devants 3-1 en fin de deuxième période, grâce à un but de Nielsen. Nyquist a marqué son deuxième filet de la soirée à 16:34 du troisième vingt afin de sceller la victoire.

Murray a repoussé 19 tirs.

Jets 5 Oilers 0

À Edmonton, Connor Hellebuyck a effectué 35 arrêts pour inscrit un troisième jeu blanc cette saison, Kyle Connor et Bryan Little ont amassé un but et une aide et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Oilers d'Edmonton 5-0.

Marko Dano, Blake Wheeler et Mathieu Perreault ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont gagné leurs trois derniers matchs. Ils revendiquent un dossier de 5-1-1 lors de leurs sept dernières parties.

Cam Talbot a repoussé 33 lancers pour les Oilers, qui ont perdu leurs trois dernières sorties.

Les Jets ont ouvert le pointage dès leur premier tir de la rencontre. Matt Hendricks a repéré Dano à l'embouchure du filet pour un but facile. Dano avait été rayé de la formation lors des 30 derniers matchs, soit depuis le 27 octobre. Les Jets ont doublé leur avance sept minutes plus tard, quand Connor s'est emparé de la rondelle dans le territoire des Oilers avant de la refiler à Wheeler. Il s'agissait de sa 11e réussite de la campagne.

Connor a trouvé le fond du filet à mi-chemin en deuxième période et Little a scié les jambes des Oilers en faisant bouger les cordages avant la fin de l'engagement.

Lightning 5 Blue Jackets 0

À Columbus, Tyler Johnson a enfilé l'aiguille deux fois, Andrei Vasilevskiy a stoppé 21 lancers pour son neuvième jeu blanc en carrière et le Lightning de Tampa Bay a blanchi les Blue Jackets 5-0.

Le but de Johnson a porté à 12 sa séquence de parties avec au moins un point, à égalité pour la plus longue de la LNH cette saison. Il a amassé huit buts et 10 aides durant cette série de succès.

Nikita Kucherov a inscrit son 25e but de la campagne, un sommet dans la LNH, alors que Steven Stamkos et Cory Conacher ont touché la cible une fois pour le Lightning. Brayden Point, Mikhail Sergachev et Victor Hedman ont pour leur part récolté deux mentions d'assistance chacun.

Vasilevskiy n'a pas eu à travailler très fort pour enregistrer son cinquième blanchissage de la saison, un sommet dans le circuit Bettman. Le Lightning domine le classement général de la LNH grâce à une fiche de 28-8-2 et ils occupent le premier échelon de la section Atlantique.

Joonas Korpisalo a réalisé 30 arrêts pour les Blue Jackets. Il a amorcé la rencontre à la place de Sergei Bobrovsky, qui éprouve quelques difficultés dernièrement. Les Blue Jackets ont revendiqué un dossier de 6-6-2 au mois de décembre.