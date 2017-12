CMHJ: les États-Unis à l'arraché contre la Finlande

BUFFALO, N.Y. - Adam Fox a touché la cible alors qu'il ne restait que 80 secondes à écouler en troisième période et les États-Unis ont défait la Finlande 5-4, dimanche, au Championnat mondial de hockey junior.

Les États-Unis (3-1), qui sont champions en titre du tournoi, ont terminé au deuxième rang du Groupe A derrière le Canada. Ils affronteront maintenant la Russie lors des quarts de finale, mardi.

Fox a aussi récolté deux aides, Joey Anderson a marqué deux buts, Casey Mittelstadt a obtenu un but et une mention d'assistance et Trent Frederic a fourni l'autre réussite des Américains. Brady Tkachuk s'est fait complice de trois buts et Joseph Woll a repoussé 20 rondelles.

Le Canada (3-1) s'était assuré du premier échelon du Groupe A en raison du point obtenu lors d'une défaite de 4-3 en tirs de barrage contre les États-Unis, au New Era Field, vendredi.

Kristian Vesalainen et Joona Koppanen ont enfilé l'aiguille dans un intervalle de 66 secondes lors du troisième vingt, aidant la Finlande à créer l'égalité 4-4.

Aapeli Rasanen et Eeli Tolvanen ont aussi fait bouger les cordages pour la Finlande (2-2). Ukko-Pekka Luukkonen a effectué 32 arrêts dans la défaite.

Suisse 3 République tchèque 6

L'un des quarts de finale du championnat mondial de hockey junior opposera le Canada à la Suisse, quatrième nation dans le groupe B après un revers de 6-3 contre les Tchèques.

Le Canada a une fiche de 21-0 contre la Suisse, à l'approche de la confrontation de mardi.

Philip Wuthrich a eu la vie dure devant le filet suisse, la République tchèque dominant 60-31 pour les tirs.

Les Tchèques sont en deuxième place dans le groupe B et ils se mesureront à la Finlande en quarts de finale.

Kristian Reichel a réussi un doublé, épaulé par les filets de Martin Necas, Martin Kaut, Daniel Kurovsky et Jakub Lauko. Libor Hajek a obtenu deux passes.

La riposte des Suisses est venue d'Elia Riva, Ken Jager et Dario Rohrbach.

Slovaquie 5 Danemark 1

Milos Roman a inscrit deux buts et la Slovaquie a facilement défait le Danemark 5-1.

Roman a porté un dur coup au Danemark lors du deuxième vingt, quand il a trompé la vigilance de Kasper Krog lors d'un désavantage numérique pour procurer une avance de 3-1 à la Slovaquie.

La Slovaquie (2-2) s'est assurée du quatrième rang du Groupe A. Elle avait surpris les États-Unis, jeudi, et croisera maintenant le fer avec la Suède en quarts de finale.

Joachim Blichfeld a permis au Danemark (0-4) de prendre les devants 1-0 en première période, lors d'une supériorité numérique. Le Danemark disputera la victoire avec la Biélorussie afin de savoir qui conservera sa place dans le premier groupe mondial.

Roman Durny a stoppé 30 rondelles pour la Slovaquie tandis que Krog a bloqué 35 tirs pour le Danemark.