Rumeurs de transaction: «Il arrivera ce qu’il doit arriver» - Pacioretty 

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, tente visiblement d’échanger le capitaine Max Pacioretty. Celui-ci a d'ailleurs parlé ouvertement des rumeurs de transaction associées à son nom, lundi.

L’Américain de 29 ans connaît une saison de misère. Fort possiblement la pire de toute sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il n’a inscrit qu’un but à ses 21 derniers matchs. En 39 parties disputées, il n’a cumulé que 8 buts et 12 mentions d’aide; des statistiques bien inférieures à celles des dernières années.

Mentionnons qu’il a connu cinq années de plus de trente buts, dont une campagne de 39 filets en 2013-14. En 601 matchs dans la LNH - tous joués dans l'uniforme des Canadiens - il a amassé 217 buts et 214 mentions d'aide. Il a un différentiel de +39. Quand il tire au but, il marque 10,9 % du temps. Cette année toutefois, son pourcentage d'efficacité est deux fois moins efficace, à savoir 5,4 %.

Lors d’une rencontre avec les médias, ce matin, Pacioretty a confié qu’il vivait le pire moment de sa carrière. Il a ajouté qu’il ne pouvait empêcher une éventuelle transaction l’impliquant. « Il arrivera ce qu’il doit arriver. Je suis fier de ce que j’ai accompli depuis mes débuts au sein de la formation. En dix ans, je n’ai jamais vécu autant de difficulté.»

«J’ai eu des hauts et des bas, mais jamais des moments ardus comme ceux-ci. […] Évidement, je souhaite sortir de cette misère le plus rapidement possible [...] et apprendre de cette expérience.»

Tant qu’il n’y aura pas d’échange l’envoyant dans une autre équipe de la LNH, Max Pacioretty veut se concentrer sur les cinq prochains matchs à domicile du Tricolore : les Sharks (le 2 janvier), le Lightning (le 4 janvier), les Canucks (7 janvier), les Bruins (le 13 janvier) et les Islanders (le 15 janvier).

Du côté de l’entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, celui-ci n’a pas infirmé les rumeurs de transaction au sujet de son capitaine. Laconique, il a souligné qu’il continuerait volontiers à travailler avec Max Pacioretty : «Un joueur reste un de mes joueurs jusqu’à ce qu’il ne le soit plus».

Commencer l'année du bon pied

Max Pacioretty, lui, n'a qu'un seul choix: celui de donner tout ce qu'il a dans le ventre et espérer que son sort s'améliore le plus rapidement possible, le sien et celui de son équipe.

«Nous devons travailler fort et être plus créatifs devant nos fans. Nous ne jouons certainement pas notre meilleur hockey, mais nous avons récemment fait de bonnes choses. L’exécution n’était pas parfaite durant le dernier match (défaite de 2-0 contre les Panthers), mais j’ai aimé le fait que nous avons essayé de provoquer de nouvelles choses en zone adverse.»

«Bien entendu, les choses ne se sont pas déroulées tel que prévu au cours de la première moitié de saison. Cela dit, nous avons quelques grandes forces dans l’équipe. Nous avons l’un des meilleurs gardiens au monde; nous avons quelques très bons défenseurs et nous avons de la profondeur. Nous avons démontré que nous pouvons bien jouer, de manière ponctuelle cette saison. Nous devons juste être plus constants.»

Pacioretty a encore une année à écouler à un contrat qui lui rapporte 4,5 millions $ américains par année.

Les Canadiens occupent le 13e rang de l’Association de l’Est avec 36 points.