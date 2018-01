CMJ 2018 : les Canadiens n'en croient pas leurs oreilles

«Ils sont plus rapides, plus gros, plus forts, ils tirent mieux, ils passent mieux, ils peuvent tout faire mieux, a affirmé Wohlwend dimanche après la défaite de 6-3 des siens face à la République tchèque, un duel au cours duquel la Suisse a été dominée 60-31 au chapitre des tirs. Combien ils ont de choix de première ronde? Et le reste en deuxième ronde? Et un en quatrième ronde qui a joué le plus de matchs dans la LNH jusqu'à présent? [...] Nous avons un choix de quatrième ronde (Tobias Geisser) nous aussi. Un. Et le reste des joueurs ne sont pas repêchés.»